NASA: 27 мая 2021 огромный астероид летит к земле – опасен ли он

По данным центра CNEOS, который отслеживает все астероиды, находящиеся рядом с голубой планетой и несущие какую либо угрозу для нас, к Земле приближается большой астероид 2021 JF1.
Размеры космического тела равны от 95 до 210 метров, что напоминает размеры футбольного поля.
Скорость астероида равна 17,28 километров в секунду.
Приближение его состоится на минимальном расстоянии до центра Земли, равном 13 млн км.
Ожидается, что он подлетит на минимальное расстояние уже 27 мая 2021 года.
Тем временем, напоминаем вам, что 21 августа 2021 года к Земле очень близко подлетит гигантский астероид, который из-за своих размеров и расстояния приближения считается потенциально опасным. Его габариты превышают размеры самого высокого небоскреба, когда-либо построенного на нашей планете.