Для кого полнолуние 26 мая 2021 года будет опасным и как не сотворить роковых ошибок в энергетически неблагоприятный день

Астрологи называют 26 мая 2021 года одним из самых неблагоприятных дней в году. В этот день случится полнолуние в перигее Луны, то есть Суперлуние, полное лунное затмение и переход Луны в знак Стрельца.
Так как созвездие Стрельца относится к огненной стихии, то влияние Полнолуния может оказаться более непредсказуемым, чем обычно. Усиливать его будет приближение Луны на максимально близкое расстояние к Земле.
То же касается и полного лунного затмения. Такого рода затмения и так считаются кульминационными, кармическими периодами, которые подводят итоги ваших действий за последние несколько лет, так еще и собирать "результаты" своей жизни может оказаться сложно - они навалятся все разом.
Многие почувствуют, что их жизнь взяла в тиски, бумерангом будет возвращаться все то, что должно к вам вернуться. И хорошо, если бумерангом будет возвращаться хорошее. А если вы много зла совершили, то сейчас самое время начать исправлять все свои жизненные ошибки.
Поскольку Стрелец и полное лунное затмение создают такую взрывоопасную смесь, то первыми под удар попадут. конечно же, человеческие отношения. Все, у кого что-то с кем то не ладится, должны будут принять серьезное решение - стоит ли дальше продолжать общение. В такие периоды возникает очень много разводов.
Больше всего этот день скажется на знаках: Овен, Телец, Рак, Стрелец, Рыбы.