Какой будет погода 20 мая в Бердске: заморозки ночью до -1 и почему на Руси в этот день воровали семена у соседей
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Какой будет погода 20 мая в Бердске: заморозки ночью до -1 и почему на Руси в этот день воровали семена у соседей

6:30:185/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Если 20 мая пойдет дождь, то начало осени будет теплым. А он, кстати, будет ночью

20 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-1 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +2, +4 С, в пригороде заморозки до -1 С, о чем сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Днем 20 мая +9...+11. Ветер северо-восточный 5-1 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Сегодня по народному календарю выпал праздник Купальница, в этот день купали лошадей.
На Руси в это время продолжались посевные работы на полях и огородах. В этот день соседи воровали друг у друга семена, почему-то думали, что они взойдут лучше и урожай будет хорошим.
Если 20 мая пойдет дождь, то начало осени будет теплым. А он, кстати, будет ночью.
Если на заходе солнце красное, то надо ждать, что погода испортится.
Если же яркий месяц бурого цвета, то на следующий день будет сильный дождь.

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