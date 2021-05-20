20 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-1 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +2, +4 С, в пригороде заморозки до -1 С, о чем сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Днем 20 мая +9...+11. Ветер северо-восточный 5-1 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Сегодня по народному календарю выпал праздник Купальница, в этот день купали лошадей.
На Руси в это время продолжались посевные работы на полях и огородах. В этот день соседи воровали друг у друга семена, почему-то думали, что они взойдут лучше и урожай будет хорошим.
Если 20 мая пойдет дождь, то начало осени будет теплым. А он, кстати, будет ночью.
Если на заходе солнце красное, то надо ждать, что погода испортится.
Если же яркий месяц бурого цвета, то на следующий день будет сильный дождь.
Какой будет погода 20 мая в Бердске: заморозки ночью до -1 и почему на Руси в этот день воровали семена у соседей
Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
20 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-1 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +2, +4 С, в пригороде заморозки до -1 С, о чем сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
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