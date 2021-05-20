Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 мая 2021 в России и мире

7:40:345/20/2021Фото: Pixabay
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 20 мая 2021 года.

джинсы
20 мая - День рождения джинсов

• Праздник разливаний
• День Волги
• Всемирный день пчёл (World Bee Day)
• День рождения джинсов
• Всемирный день врача-травматолога (World Traumatologist Day)
• Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
• Всемирный день метрологии (World Metrology Day)
• Праздник Жировицкой иконы Божией Матери
• День ветряных вертушек
• Праздник Любечской иконы Божией Матери
• Европейский день моря (European Maritime Day)
• Международный день клинических исследований (International Clinical Trials Day)
• День памяти преподобного Нила Сорского
• Всемирный день аутоиммунного артрита (World Autoimmune Arthritis Day)
• День всеобщей осведомлённости о доступности (Global Accessibility Awareness Day)
• День вышиванки - Украина
• День сбора клубники (National Pick Strawberries Day) - США
• День собак-спасателей (National Rescue Dog Day) - США
• День блокнота (National Notebook Day) - США
• День цветка (Flower Day) - США
• День «Стань миллионером» (National Be a Millionaire Day) - США
• День коктейля «Цезарь» (National Caesar Day) - Канада
• День врача (Hari Bakti Dokter) - Индонезия
• День хумуса (National Hummus Day) - США
• День переводчика жестового языка - Украина
• День аперитива (National Aperitif Day) - США
• День отмены рабства во Флориде (Emancipation Day in Florida) - США
• День пирога «Киш Лорен» (National Quiche Lorraine Day) - США
• День банковских работников - Украина
• День национального траура - Южная Осетия
• День принятия первой Конституции (Independence Day) - Куба
• День мер и весов (Weights and Measures Day) - США
• День продукции из тюленей (National Seal Products Day) - Канада
• День Элизы Дулитл (Eliza Doolittle Day) - США
• День памяти (День праведного гнева) - Камбоджа
• День провозглашения унитарного государства (Fete nationale) - Камерун
• День национального пробуждения - Индонезия
• День восстановления независимости - Восточный Тимор
• День Жозефины Бейкер (Josephine Baker Day) - США
• День независимости от Британской империи - Саудовская Аравия
• Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана, Семёна
• Купальница (Святой Нил)

Важные события

1536 в Новгороде отлит колокол для новгородского Софийского собора.
1742 русский штурман Семён Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии — мыса, названного вскоре его именем (мыс Челюскина).
1754 обнародован указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Российской Империи первого банка — (Дворянского).
1787 основан город Екатеринослав (ныне Днепр).
1873 в Петербурге публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, созданной русским электромехаником Александром Лодыгиным .
1897 Владимир Ильич Ульянов (Ленин) прибыл в ссылку в Шушенское.
1932 на собрании писательского актива СССР впервые введён термин «социалистический реализм».
1960 начались заводские испытания спортивного реактивного самолёта Як–30.
1965 открыт аэровокзальный комплекс крупнейшего в СССР аэропорта «Домодедово».
1977 первый полёт советского истребителя четвёртого поколения Су–27.
1989 советский лётчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ–29 в Турцию.
1991 принятие в СССР закона о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Снятие ограничений с загранпоездок.
1993 Центральным Банком РФ зарегистрирован Коммерческий Банк «Платина», обслуживающий операции в системе онлайновых платежей в Internet — CyberPlat.
1995 Валерий Сюткин последний раз выступил в составе группы «Браво».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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