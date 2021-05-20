Какой сегодня церковный праздник 20 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 20 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:015/20/2021Фото: Pixabay
0

По поверьям, вода в этот день обладает чудодейственной силой.

церковь
20 мая поста нет

Православные праздники 20 мая

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского

Народные праздники


Купальница

Это народный праздник, который уходит корнями во времена Руси. В этот день купали лошадей. Животных водили к рекам и обливали двумя ведрами воды. По поверьям, вода в этот день обладает чудодейственной силой.

Также люди выставляли на солнце ведра с водой. Затем ею обливались сами и поливали других членов семьи. Считалось, что это придает силу, бодрость и здоровье на весь год.

Разноцветные лучи на восходе говорят о том, что погода скоро испортится.

Запрещено сегодня сеять семена.

Нельзя показывать малышей до года посторонним людям.

Приметы


  • Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.
  • Кольцо около луны – к ветру; луна в красноватом кругу – тоже к ветру; бледном – к дождю, ненастью.
  • Ночью по воде и в низинах стелются туманы, исчезающие после восхода солнца – к хорошей погоде.
  • Лучи восходящего солнца окрашены в разные цвета – к плохой погоде.
  • Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекая большое количество пчел: утром – к грозе, днем – к дождю.

Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 мая 2021 в России и мире
    7:40:34 5/20/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 мая 2021 в России и мире
    Лучшие картинки на День травматолога 20 мая и благодарные поздравления
    7:00:02 5/20/2021
    Лучшие картинки на День травматолога 20 мая и благодарные поздравления
    БердскКакой будет погода 20 мая в Бердске: заморозки ночью до -1 и почему на Руси в этот день воровали семена у соседей
    6:30:18 5/20/2021
    Какой будет погода 20 мая в Бердске: заморозки ночью до -1 и почему на Руси в этот день воровали семена у соседей
    БердскДве сильные магнитные бури до и после полуночи 20 мая 2021: Как метеопату стать метеосвободным человеком
    5:37:53 5/20/2021
    Две сильные магнитные бури до и после полуночи 20 мая 2021: Как метеопату стать метеосвободным человеком
    Почему медитация может быть вредной?
    5:00:13 5/20/2021
    Почему медитация может быть вредной?
    Для кого полнолуние 26 мая 2021 года будет опасным и как не сотворить роковых ошибок в энергетически неблагоприятный день
    4:00:20 5/20/2021
    Для кого полнолуние 26 мая 2021 года будет опасным и как не сотворить роковых ошибок в энергетически неблагоприятный день
    С Днем метрологии 20 мая: красивые картинки и поздравления
    3:30:59 5/20/2021
    С Днем метрологии 20 мая: красивые картинки и поздравления
    NASA: 27 мая 2021 огромный астероид летит к земле – опасен ли он
    3:00:04 5/20/2021
    NASA: 27 мая 2021 огромный астероид летит к земле – опасен ли он
    Что такое водяной кефир: рецепт уникального напитка комбучи
    2:30:51 5/20/2021
    Что такое водяной кефир: рецепт уникального напитка комбучи
    БердскКоридор затмений-2021: Полное затмение Луны 26 мая и кольцевое затмение Солнца 10 июня - почему астрономические события называют кармическими
    2:00:32 5/20/2021
    Коридор затмений-2021: Полное затмение Луны 26 мая и кольцевое затмение Солнца 10 июня - почему астрономические события называют кармическими