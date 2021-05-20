Какой сегодня церковный праздник 20 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 20 маяВоспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского
Народные праздники
Купальница
Это народный праздник, который уходит корнями во времена Руси. В этот день купали лошадей. Животных водили к рекам и обливали двумя ведрами воды. По поверьям, вода в этот день обладает чудодейственной силой.
Также люди выставляли на солнце ведра с водой. Затем ею обливались сами и поливали других членов семьи. Считалось, что это придает силу, бодрость и здоровье на весь год.
Разноцветные лучи на восходе говорят о том, что погода скоро испортится.
Запрещено сегодня сеять семена.
Нельзя показывать малышей до года посторонним людям.
Приметы
- Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.
- Кольцо около луны – к ветру; луна в красноватом кругу – тоже к ветру; бледном – к дождю, ненастью.
- Ночью по воде и в низинах стелются туманы, исчезающие после восхода солнца – к хорошей погоде.
- Лучи восходящего солнца окрашены в разные цвета – к плохой погоде.
- Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекая большое количество пчел: утром – к грозе, днем – к дождю.
Источник: my-calend