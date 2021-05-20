Макаревич показал на фото свою молодую жену

Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в Инстаграм снимок, на котором находится в компании друзей и молодой жены Эйнат Кляйн. Подписчики были рады новому фото, так как 67-летний артист нечасто показывает девушку в сети.
Снимок был сделан по окончанию гастролей Макаревича в Украине.
- Прощаемся с Киевом и друзьями, — подписал фото артист.
Напомним, лидер «Машины времени» женился в четвертый раз весной прошлого года, позже в интернете появились фотографии со свадьбы. Летом 2020-го музыкант представил жену публике.
Супруга Макаревича живет в Израиле, она предпринимательница и историк. Девушка владеет тревел-агентством и магазином вин.