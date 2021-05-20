Цена на нефть на мировых биржах упала после достижения $70
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Цена на нефть на мировых биржах упала после достижения $70

9:36:165/20/2021Фото: pixabay.com
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Цена июльских фьючерсов на Brent упала до отметки в 65,39 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI упала до 62,02 доллара. Июньские фьючерсы подешевели до 62,31 доллара за баррель.

Причиной снижения стала публикация данных об увеличении коммерческих запасов нефти в США

Данные торгов показывают, что цена на нефть на мировых биржах резко упала.

На 17:54 мск 19 мая стоимость июльских фьючерсов на марку Brent упала до отметки в 65,39 доллара за баррель (на 4,85 процента). Цена июльских фьючерсов на WTI упала до 62,02 доллара (на 5,22 процента). Июньские фьючерсы снизились в цене на 5,04 процента, до 62,31 доллара за баррель.

Ранее нефть марки Brent превысила в цене 70 долларов. Причина увеличения – позитивные настроения инвесторов, которые ожидают роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Имеет значение и восстановление внутреннего туризма в США.

Накануне опубликовали данные об увеличении коммерческих запасов нефти в США. За прошлую неделю они выросли на 0,3 процента, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что эта цифра будет ниже, и показатель увеличится на 1,6 миллиона.

Уточним, что цены на нефть упали на фоне новостей о том, что США и Иран добились значительного прогресса в переговорах по ядерной сделке. Если соглашения удастся достичь, то иранский нефтегазовый экспорт может выйти из-под санкций и добыча в стране вырастет.

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