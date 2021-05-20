Чарующие открытки в День космоса от дизайнера на 21 мая и поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днём космоса! Желаю, чтобы в твоей жизни было два космоса. Первый — наш космос. И пусть он посылает тебе всевозможные знаки счастья. А второй космос — твой любимый человек, который будет наполнять тебя чувствами невесомости.
Поздравляю с Международным днём Космоса и хочу пожелать яркого света на твоей планете счастья, чудесных открытий и отсутствия чёрных дыр в твоей жизни. Пусть для тебя сияют звёзды радости и пролетают кометы удачи.
Поздравляю с Международным днем Космоса! Желаю всем исследователям бесконечности — успехов и новых открытий. Познаний, неожиданных сюрпризов и удачных стечений обстоятельств. Верьте в себя и в любимую работу. Развивайтесь, стремитесь и экспериментируйте с теориями и предположениями. Будьте уверены в своем потенциале и профессионально счастливы!
Поздравляю с Международным днём Космоса. Пусть безграничными будут просторы твоего счастья, пусть галактика твоей души полна будет мечтаний и надежд, пусть Млечный Путь всегда укажет дорогу к успеху. Желаю быть яркой звездой, как Солнце, согревающей своим теплом сердца любимых людей.
Источник: pozdravok.ru