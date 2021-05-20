Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин
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Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин

11:10:235/20/2021Фото: pixabay.com
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После огласки происшествия на детской площадке, когда отец отомстил за обиду дочери, поставив ребенка на колени, стало известно в центральном аппарате Следственного комитета России.

История об унижении ребенка стала известна в главке СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обстоятельствам случившегося недавно публичного унижения ребенка в Новосибирске и о ходе доследственной проверки, проведенной управлением СК РФ по Новосибирской области. Об этом сообщили 20 мая на официальном сайте СКР.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", В начале мая в Новосибирске произошла шокирующая история. На детской площадке мужчина заставил встать на колени 11-летнего мальчика и просить прощения у его дочери. Перед этим он схватил ребенка в охапку, обозвал и плюнул в лицо. После «воспитательного процесса» мужчина напоследок ударил школьника по затылку.

По словам подростка он даже не понял, за что его так унизили. С девочкой, которая играла в компании со многими мальчиками, он даже не ссорился. От страха пострадавший не запомнил, что ему говорил взрослый «мститель».

Мама мальчика подала заявление в полицию, предварительно взяв заключение судмедэксперта о повреждениях, нанесенных ее сыну взрослым здоровым мужчиной.

Следственный комитет, обнаруживший видео происшествия в соцсетях, немедленно начал проверку.

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