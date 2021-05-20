Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обстоятельствам случившегося недавно публичного унижения ребенка в Новосибирске и о ходе доследственной проверки, проведенной управлением СК РФ по Новосибирской области. Об этом сообщили 20 мая на официальном сайте СКР.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", В начале мая в Новосибирске произошла шокирующая история. На детской площадке мужчина заставил встать на колени 11-летнего мальчика и просить прощения у его дочери. Перед этим он схватил ребенка в охапку, обозвал и плюнул в лицо. После «воспитательного процесса» мужчина напоследок ударил школьника по затылку.
По словам подростка он даже не понял, за что его так унизили. С девочкой, которая играла в компании со многими мальчиками, он даже не ссорился. От страха пострадавший не запомнил, что ему говорил взрослый «мститель».
Мама мальчика подала заявление в полицию, предварительно взяв заключение судмедэксперта о повреждениях, нанесенных ее сыну взрослым здоровым мужчиной.
Следственный комитет, обнаруживший видео происшествия в соцсетях, немедленно начал проверку.