Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года
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Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года

11:20:075/20/2021Фото: pixabay
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Перед посадкой картофель нужно вынести в теплое место, что он начал проращивать ростки.

поле. картофель
Настало самое благоприятное время для посадки картофеля

Май - самое благоприятное время для посадки картофеля во многих регионах России.

По народным приметам определяют сроки посадки картофеля так. Можно приступать к высадке:


  • когда отцветает черемуха
  • когда первые одуванчики белеют
  • зацветает бузина
  • листочки на березах стали размером с монетку
  • ком земли в руках должен хорошо рассыпаться

Перед посадкой картофель нужно вынести в теплое место, что он начал проращивать ростки. Позднему картофелю нужно около 110 дней до вызревания, поэтому сроки его посадки нужно рассчитать так, чтобы вы успели до заморозков собрать урожай.

Ранний картофель можно высеивать позже - он быстрее вызревает. Ему требуется более теплая погода и меньше срока до начала выкапывания. Но учтите - ранние сорта картофеля не годятся для хранения зимой.

Благоприятные дни для посадки картофеля: 27, 28 и 29 мая, 2-9 июня.

Плохие дни: 20-26, 30, 31 мая, 1 и 10 июня.

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