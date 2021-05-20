Самым «богатым» директором школы в Бердске за 2020 год стала руководитель лицея №6 Зоя Родина с 2,2 млн рублей: Раскрыты доходы всех

Директора бердских школ обнародовали свои доходы и сведения об имуществе за 2020 год. В целом у руководителей образовательных учреждений Бердска примерно одинаковые годовые доходы — примерно 1 млн рублей (плюс 200-400 тыс.). Но есть исключения.
Самыми "богатыми" по итогам прошлого год оказались директор школы №10 «Пересвет» Татьяна Чуркина и депутат заксобрания Зоя Родина, возглавляющая лицей №6. И этому есть объяснение. Не показали школьные директора особого имущества: в основном одна квартира, кое у кого автомобили, гаражи и дачи.
У всех директоров школ доход за 2020-й в сравнении с предыдущим годом вырос примерно на 200 000 рублей. За некоторым исключением. И сейчас практически ни у кого нет дохода ниже 1 млн рублей. Но даже если директора школ не имели доходов от продажи имущества, как правило, они получают доплаты за звания, компенсацию за услуги ЖКХ, премии, а кто-то и пенсии.
В списке нет руководителя бердского лицея №7. Напомним, что с января 2021, когда закончился контракт с Татьяной Смирновой, школа работала без директора. И только 19 мая был назначен новый директор после конкурса, который назначали трижды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новым руководителем стал управленец из Искитима Сергей Пилипушко. И это несмотря на то, что все педагоги лицея и родители учеников просили оставить Татьян Смирнову. За 2019 год Татьяна Александровна, будучи директором лицея №7, показала доход в сумме 1 215 000 рублей.
Кто сколько получил в денежном выражении
Марина Комарова, директор школы №1, владеет половиной 70-метровой квартиры, доход в денежном выражении за 2020 год составил 1 401 668 рублей. Вторая часть квартиры принадлежит ее супругу, который имеет в собственности «Тойоту Короллу» и годовой доход в 180 979 рублей.
Евгения Перфилова, директор школы №2 «Спектр», имеет в собственности квартиру в 63 кв. метра и автомобиль «Тойота RAV-4». Она показала доход за год в размере 1 277 575 рублей.
Людмила Музыкина, директор школы №3 «Пеликан», задекларировала квартиру площадью 102 кв. метра, дом в 140,7 квадратов совместно с супругом, «Тойота Короллу» и доход в сумме 1 247 947 рублей. Доход ее супруга составил 219 576 рублей. Он имеет в частной собственности два автомобиля - «Тойота Лэнд Крузер» и «Хенда Крета», земельный участок площадью 1168 и в совместной собственности 39-метровую квартиру.
Гузалия Павлова, директор школы №4, владеет вместе с супругом квартирой площадью 90,4 кв. метра и годовым доходом в 1 197 993 рубля. На супруге числятся машина «КИА спорт» и садовый участок в 563 квадратов.
Ольга Гареева, директор школы №5, владеет квартирой 185,4 кв. метра и 20-метровым гаражом. Ее доход за 2020 год составил 1 18 9067 рублей. У супруга зарегистрированы в собственности земельный участок площадью 600 кв. метров, автомобиль «Лексус 510», квартира в 57 квадратов и гараж. Его годовой доход равен 1 412 228 рублям.
Зоя Родина, директор лицея №6, имеет в частной собственности 2/3 квартиры площадью 80,2 квадратных метра. Доход за прошлый год составил 2 255 103 рубля. Она фактически руководит двумя школами (филиал лицея открылся в Южном микрорайоне в 2020 году).
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», за новую школу Зое Николаевне идет персональная доплата. Кроме этого, она получает пенсию, доплату за звание «Заслуженный учитель», компенсацию за коммуналку.
- Плюс компенсация отпуска, поскольку в прошлом году школу запускали, и месяц я не использовала. В заксобрании я зарплату не получаю — это моя общественная нагрузка, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Зоя Николаевна 20 мая.
За 2019 год она декларировала доход в размере 1 509 131 рубль. Имущество с того времени не изменилось.
Наталья Краморова, директор школы №8, указала в декларации 68-метровую квартиру и доход в денежном выражении 1 325 470 рублей.
Вера Забелич, директор школы №9, владеет 1/4 долей в квартире площадью 62,6, квартирой в 35 кв. метров и 18-метровым гаражом. Ее годовой доход составил 993 815 рублей. Это самый маленький среди всех руководителей бердских школ. Но стоит учитывать, что и школа, которой руководит Вера Викторовна, самая малочисленная в городе. За 2019 год ее доход был меньше на 250 000 рублей.
У ее супруга в собственности есть ¼ доля в указанной квартире, машина «Тойота-Ипсум», 1/8 дома в 26,3 кв. метра и 1/8 земельного участка площадью 1589,6 кв. метра.
Татьяна Чуркина, директор школы №10 «Пересвет», имеет в совместно с супругом собственности квартиру в 64,3 квадрата и автомобиль «Мерседес». Она задекларировала годовой доход в размере 4 154 663 рубля. На ее супруге записаны 5-метровый погреб и «Тойота RAV-4». В 2020 году он получил доход 1 134 976 рублей.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», столь высокий доход у Татьяны Валерьевны объясняется продажей квартиры, которая досталась ей по наследству от умерших родителей. По ее словам, на вырученные деньги она купила квартиру сыну. В реальности же ее заработок на посту директора «Пересвета» был меньше, чем у других ее бердских коллег. Поскольку она возглавила школу лишь в ноябре 2020 года. В доходы у нее вошла зарплата директора политехнического колледжа Бердска, которым она руководила до прихода в «десятую» школу.
Николай Репренцев, директор школы №11, пользуется квартирой в 57,8 кв. метров, которой владеет супруга, имеет в частной собственности автомобиль «Ниссан Х-Трайл». За прошлый год его денежный доход составил 1 251 204 рубля. У супруги кроме квартиры имеется садовый участок площадью 598 кв. метров и 4-метровый погреб. Ее годовой доход составил 528 608 рублей.
Ирина Ачикалова, директор школы №12, имеет в совместной собственности, кроме дома в 68,5 квадратов, автомобили «Тойота Хайлендер» и два «Тойота РАФ 4», квартиру 37 кв. метров, садовый участок 572 квадрата, гараж и земельный участок площадью 1000 кв. метров. В декларации она указала доход в сумме 1 371 183 рубля. Ее супруг получил за 2020 год доход в размере 1 617 673 рубля.
Наталья Маркова, директор школы №13, владеет 1/3 квартиры площадью 90,8, автомобилем «Пежо 408», половиной 381-метрового садового участки и гаражом. За прошлый год она продемонстрировала доход в 1 191 784 рубля. Ее супруг раскрыл годовой доход в сумме 478 868 рублей.
Наталья Колмыкова, директор «Экономического лицея», задекларировала 1/2 доли в квартире площадью 19 кв. метров, находящейся в совместной собственности с супругом, «Тойоту Раум» и 1 178 737 рублей дохода. У ее супруга есть еще 2/3 доли в 58-метровой квартире и личный садовый участок в 768 квадратов. Его годовой доход составил 437 349 рубля.