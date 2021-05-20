В Москве можно проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве можно проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг

3:38:585/20/2021Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
0

С помощью диагностического комплекса можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, внешнее дыхание, а также измерить пульс и ритм сердца.

Пройти медобследование теперь можно в 58 центрах госуслуг

В столице почти в два раза увеличилось количество центров госуслуг, где установлены современные диагностические комплексы. Теперь бесплатно проверить состояние здоровья можно в 58 офисах «Мои документы». На данный момент проведено более 100 тысяч обследований. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Несколько лет назад мы поставили себе комплексную задачу: привить москвичам ответственное отношение к своему здоровью и привлечь их к ведению здорового образа жизни. И мы подходим к этой задаче системно, постоянно расширяя возможности для проверки здоровья. В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально “на бегу” проверить основные показатели организма. И такой чекап пользуется спросом.

На сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тысяч раз. Поэтому “Мои документы” расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте», — отметила заммэра.

С помощью современных диагностических комплексов можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Все оборудование просто и понятно в использовании. Исследования бесплатные и занимают в среднем 7–10 минут.

После обследования автоматически формируются результаты с подробным анализом основных параметров организма и рекомендациями. Их можно распечатать, направить по электронной почте или сохранить в своей электронной медкарте. Все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.

Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Проходить обследования для этого не надо, достаточно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.

Кроме того, во всех флагманских офисах «Мои документы» можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В центрах госуслуг соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, пациентов принимают врачи городских поликлиник. Желающие сделать прививку обязательно проходят предварительный осмотр, а после вакцинации полчаса находятся под наблюдением врача.

Районные центры госуслуг работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Список центров госуслуг, где можно проверить здоровье


Источник: mos.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
диагностикамедобследование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто проходите медобследование?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    БердскВ Бердске молодые казаки Новосибирской области посоревнуются в рубке лозы
    3:36:12 5/20/2021
    В Бердске молодые казаки Новосибирской области посоревнуются в рубке лозы
    Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР
    3:33:11 5/20/2021
    Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР
    Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021
    3:31:58 5/20/2021
    Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021
    БердскЗаконны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция
    3:28:15 5/20/2021
    Законны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция
    Сильнейшая магнитная буря в конце мая 2021 года: дата бури и будет ли она многодневной
    3:20:05 5/20/2021
    Сильнейшая магнитная буря в конце мая 2021 года: дата бури и будет ли она многодневной
    Мощнейшая пыльная буря обрушилась на юг России. Смотрите видео
    3:02:07 5/20/2021
    Мощнейшая пыльная буря обрушилась на юг России. Смотрите видео
    БердскПоследний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно
    2:54:48 5/20/2021
    Последний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно
    БердскЖители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно
    2:41:41 5/20/2021
    Жители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно
    БердскКак обеспыливают дороги Бердска: Горожане сняли видео и заявили, что никогда не жили в такой грязи
    2:29:16 5/20/2021
    Как обеспыливают дороги Бердска: Горожане сняли видео и заявили, что никогда не жили в такой грязи
    Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?
    2:20:03 5/20/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?