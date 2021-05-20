В Москве можно проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг

В столице почти в два раза увеличилось количество центров госуслуг, где установлены современные диагностические комплексы. Теперь бесплатно проверить состояние здоровья можно в 58 офисах «Мои документы». На данный момент проведено более 100 тысяч обследований. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Несколько лет назад мы поставили себе комплексную задачу: привить москвичам ответственное отношение к своему здоровью и привлечь их к ведению здорового образа жизни. И мы подходим к этой задаче системно, постоянно расширяя возможности для проверки здоровья. В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально “на бегу” проверить основные показатели организма. И такой чекап пользуется спросом.
На сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тысяч раз. Поэтому “Мои документы” расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте», — отметила заммэра.
С помощью современных диагностических комплексов можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Все оборудование просто и понятно в использовании. Исследования бесплатные и занимают в среднем 7–10 минут.
После обследования автоматически формируются результаты с подробным анализом основных параметров организма и рекомендациями. Их можно распечатать, направить по электронной почте или сохранить в своей электронной медкарте. Все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.
Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Проходить обследования для этого не надо, достаточно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.
Кроме того, во всех флагманских офисах «Мои документы» можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В центрах госуслуг соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, пациентов принимают врачи городских поликлиник. Желающие сделать прививку обязательно проходят предварительный осмотр, а после вакцинации полчаса находятся под наблюдением врача.
Районные центры госуслуг работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
Список центров госуслуг, где можно проверить здоровье
Источник: mos.ru