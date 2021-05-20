Пенсия 2021: Оставят ли повышенную пенсию селянам после переезда в город, разъяснил Минтруд
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Пенсия 2021: Оставят ли повышенную пенсию селянам после переезда в город, разъяснил Минтруд

3:42:105/20/2021Фото: pixabay.com
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера. При этом для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям.

Пенсионеры-селяне продолжат получать повышенную фиксированную часть пенсии при переезде в город

Пенсионеры-селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать даже если переедут в город либо сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Соответствующая норма принята сегодня в третьем чтении депутатами Государственной Думы.

«Сегодня повышенную фиксированную выплату, то есть дополнительно в среднем 1500 рублей ежемесячно, получают более 1,1 млн проживающих в сельской местности граждан. При этом иногда в связи с жизненными обстоятельствами уже после того, как гражданину назначено данное повышение, его местожительством становится город. Принятый сегодня закон позволит в таких случаях сохранить на прежнем уровне размер пенсионного обеспечения граждан. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», - заявил замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера. При этом для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям:

• иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных Правительством);
• не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию;
• постоянно проживать в сельской местности.

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пенсияпереездселяне
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