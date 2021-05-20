Больничные на детей до 7 лет в размере 100% от зарплаты начнут выплачивать родителям с 1 сентября 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больничные на детей до 7 лет в размере 100% от зарплаты начнут выплачивать родителям с 1 сентября 2021

3:59:045/20/2021Фото: pixabay.com
0

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с 1 сентября

Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

«Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», - подчеркнул Антон Котяков.

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

Напомним, о выплате пособий по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком в размере 100% среднего заработка объявил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации. Соответствующий закон о введении выплат был одобрен в среду, 19 мая, Советом Федерации.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пособиебольничныйвыплаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пенсия 2021: Оставят ли повышенную пенсию селянам после переезда в город, разъяснил Минтруд
    3:42:10 5/20/2021
    Пенсия 2021: Оставят ли повышенную пенсию селянам после переезда в город, разъяснил Минтруд
    В Москве можно проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг
    3:38:58 5/20/2021
    В Москве можно проверить здоровье в 58 центрах Госуслуг
    БердскВ Бердске молодые казаки Новосибирской области посоревнуются в рубке лозы
    3:36:12 5/20/2021
    В Бердске молодые казаки Новосибирской области посоревнуются в рубке лозы
    Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР
    3:33:11 5/20/2021
    Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР
    Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021
    3:31:58 5/20/2021
    Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021
    БердскЗаконны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция
    3:28:15 5/20/2021
    Законны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция
    Сильнейшая магнитная буря в конце мая 2021 года: дата бури и будет ли она многодневной
    3:20:05 5/20/2021
    Сильнейшая магнитная буря в конце мая 2021 года: дата бури и будет ли она многодневной
    Мощнейшая пыльная буря обрушилась на юг России. Смотрите видео
    3:02:07 5/20/2021
    Мощнейшая пыльная буря обрушилась на юг России. Смотрите видео
    БердскПоследний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно
    2:54:48 5/20/2021
    Последний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно
    БердскЖители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно
    2:41:41 5/20/2021
    Жители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно