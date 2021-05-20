Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ
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Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ

4:06:065/20/2021Фото: pixabay.com
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Губернатор Андрей Травников 20 мая подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ

Губернатор Андрей Травников 20 мая подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).
В соответствии с постановлением, Губернатор Андрей Травников выступил с инициативой по изменению границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, путем включения в границы муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирской области территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, общей площадью 34,8 га.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, на данной территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». В настоящее время стартовала работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов Центра.

Министерству региональной политики Новосибирской области поручено направить данное постановление в представительные органы указанных муниципальных образований Новосибирской области для проведения учета мнения населения. Министерству строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области поручено подготовить для представления в Законодательное Собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области об изменении границ указанных муниципальных образований, а также необходимые для этого документы и материалы.

Схема изменений

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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