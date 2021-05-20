Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
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Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"

4:45:415/20/2021Фото: Социальные сети
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Он отметил, что в нашей стране необходимо пересмотреть подходы к образованию, прекратить выпускать из школ "недоучек" и опираться на «запад».

Толстой раскритиковал ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался насчет Единого государственного экзамена. Он назвал его "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования".

Так Толстой пояснил итоги опроса, который показал, что почти 70% жителей России выступают за отмену ЕГЭ.

- ЕГЭ - неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования, - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в нашей стране необходимо пересмотреть подходы к образованию, прекратить выпускать из школ "недоучек" и опираться на «запад».

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егэотменаПетр Толстой
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