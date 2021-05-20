Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался насчет Единого государственного экзамена. Он назвал его "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования".
Так Толстой пояснил итоги опроса, который показал, что почти 70% жителей России выступают за отмену ЕГЭ.
- ЕГЭ - неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования, - написал депутат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в нашей стране необходимо пересмотреть подходы к образованию, прекратить выпускать из школ "недоучек" и опираться на «запад».