"Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани
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"Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани

4:51:435/20/2021Фото: Pixnio
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После стрельбы, произошедшей в Казани, во всех новосибирских школах были усилены меры безопасности.

В школы Новосибирска поступили угрозы

В Новосибирске в четыре школы пришли сообщения с угрозами повторения казанской бойни. Данная информация поступила 19 мая на электронную почту каждой из четырех школ. В письме сначала идет напоминание о казанских событиях, далее автор пишет:

«Не думайте, что этот случай единичный. Ваша школа — следующая. К вам придет знакомый вам ученик, но жертв постарается, чтобы было намного больше. Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению или к счастью, никто не обратил внимание. Что ж, выбор за вами. Желаю вам приятно вместе с вашими учениками провести последние счастливые деньки».

После стрельбы, произошедшей в Казани, во всех новосибирских школах были усилены меры безопасности.

Во время трагических событий в казанской школе погибли семь учеников и две учительницы.

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