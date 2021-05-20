"Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани

В Новосибирске в четыре школы пришли сообщения с угрозами повторения казанской бойни. Данная информация поступила 19 мая на электронную почту каждой из четырех школ. В письме сначала идет напоминание о казанских событиях, далее автор пишет:
«Не думайте, что этот случай единичный. Ваша школа — следующая. К вам придет знакомый вам ученик, но жертв постарается, чтобы было намного больше. Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению или к счастью, никто не обратил внимание. Что ж, выбор за вами. Желаю вам приятно вместе с вашими учениками провести последние счастливые деньки».
После стрельбы, произошедшей в Казани, во всех новосибирских школах были усилены меры безопасности.
Во время трагических событий в казанской школе погибли семь учеников и две учительницы.