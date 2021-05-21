21 мая - День Тихоокеанского флота: замечательные открытки на 290 годовщину и поздравления

Моряка забота, охранять родные берега,
Да так, чтобы и близко не подпустить врага,
Чтобы флотом могла гордиться вся страна,
Чтоб на нашей земле никогда не наступила война!
И служите стране вы на «отлично»,
Переплыть весь океан для вас привычно,
Желаем, чтоб флот вам вдохновение дарил,
Всем морякам желаем здоровья и сил!
Высоких званий вам, наград и процветания,
И пусть будут выполнены все задания,
Поставленные во имя нашей страны,
А вам желаем, чтобы в океан, вы были влюблены!
И пусть вас он всегда будет Тихим,
И если придется воевать, пусть подвиг ваш будет великим,
И пусть ваш якорь будет крепким,
И пусть удар ваш будет метким!
Строго по курсу пусть ваш корабль идёт,
Враг, издалека вас увидит, и пусть назад плывёт,
Нечего ему делать на нашей стороне,
Ни на море, ни на небе, ни на земле!
С праздником поздравим всех, кто на флоте служит,
Всех, кто с Нептуном и русалками дружит,
Пусть не будут крутыми вашей жизни берега,
С Днем Тихоокеанского флота! Поздравляем! Ура!
Моряки! Вас с праздником сегодня поздравляем!
Пусть служба вам в радость будет, друзья!
Звёздочек побольше на погоны вам желаем,
А на суше ждёт вас пусть крепкая семья!
Пусть карьера ваша увенчается успехом,
А на врага желаем вам смотреть со смехом,
А в жизни вашей пусть больше будет добра,
А в сердце любви, заботы и тепла!
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru