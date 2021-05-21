"Московский шелк" новой коллекции Чапурина оценили Алсу, Валерия, Орбакайте 18 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Московский шелк" новой коллекции Чапурина оценили Алсу, Валерия, Орбакайте 18 мая

8:35:495/21/2021Фото: Социальные сети
0

На модное шоу дизайнера собралась вся светская Москва.

Звездный аншлаг на шоу российского дизайнера


В Москве 18 мая все столичные звезды собрались на показе новой осенне-зимней коллекции российского дизайнера Игоря Чапурина. Модное шоу посетили Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Валерия, Алсу, Юлия Барановская, Катерина Шпица, Екатерина Волкова, Янина Студилина и многие другие звезды.

Мероприятие состоялось на открытом воздухе на территории кластера «Московский шелк».

Коллекция CHAPURIN осень-зима 21/22 называется Road Movie. В ней модельер отразил феномен дороги в кинематографе, то, как она влияет на героев. Представленные на показе минималистичные платья, пальто пастельных цветов контрастировали с яркими жакетами. Как и натуральные ткани перемежались с эко-кожей.







Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
москвапоказзвездыЧапурин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за модой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:32 5/21/2021
    Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    БердскПрохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье
    8:08:43 5/21/2021
    Прохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 мая 2021 в России и мире
    7:40:16 5/21/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 мая 2021 в России и мире
    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    6:45:58 5/21/2021
    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    БердскЕще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    5:35:04 5/21/2021
    Еще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    5:05:51 5/21/2021
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    4:29:11 5/21/2021
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    4:04:50 5/21/2021
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    3:30:59 5/21/2021
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
    3:01:06 5/21/2021
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая