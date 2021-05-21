"Московский шелк" новой коллекции Чапурина оценили Алсу, Валерия, Орбакайте 18 мая

В Москве 18 мая все столичные звезды собрались на показе новой осенне-зимней коллекции российского дизайнера Игоря Чапурина. Модное шоу посетили Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Валерия, Алсу, Юлия Барановская, Катерина Шпица, Екатерина Волкова, Янина Студилина и многие другие звезды.
Мероприятие состоялось на открытом воздухе на территории кластера «Московский шелк».
Коллекция CHAPURIN осень-зима 21/22 называется Road Movie. В ней модельер отразил феномен дороги в кинематографе, то, как она влияет на героев. Представленные на показе минималистичные платья, пальто пастельных цветов контрастировали с яркими жакетами. Как и натуральные ткани перемежались с эко-кожей.