На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления

Я с днем Космоса поздравить
Необычным вас хочу.
Пусть с космической поддержкой
Все вам будет по плечу.
Пусть планеты лишь влияют
Положительно на вас.
Дарят силы и таланты
Каждый день и каждый час.
Сегодня день такой прекрасный —
Канал космический открыт,
Я вам желаю только счастья,
Пусть свет звезды всегда манит.
Желаю загадать желания
И в даль небесную послать,
Вы космосу задание дайте
Мечту скорее воплощать.
С Днем космоса! Пусть вас он удивляет
Все время безграничностью своей.
И каждый пусть когда-нибудь слетает
К планете неизведанной своей!
Пусть звезды вам всегда сияют ярко,
Даря свободу, добрые мечты,
У космоса ведь много есть подарков
И много небывалой красоты!
С днем космоса
Душевно поздравляем
Всех тех, кого так манит высота.
Вам искренне сегодня пожелаем —
Пускай не блекнет неба синева.
В загадке звезд
Вы разглядите тайну
Далеких, неизведанных планет.
Пускай вас солнце никогда не обжигает,
А дарит только нежный, теплый свет!
Источник: pozdravok.ru