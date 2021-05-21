На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
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На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления

5:05:515/21/2021Фото: pixabay
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Идея объявления Международного дня Космоса (International Space Day) пришла в голову американскому астронавту Эндрю Томасу 21 мая 1998 г.

Международный день Космоса

Я с днем Космоса поздравить
Необычным вас хочу.
Пусть с космической поддержкой
Все вам будет по плечу.

Пусть планеты лишь влияют
Положительно на вас.
Дарят силы и таланты
Каждый день и каждый час.

Международный день Космоса

Сегодня день такой прекрасный —
Канал космический открыт,
Я вам желаю только счастья,
Пусть свет звезды всегда манит.

Желаю загадать желания
И в даль небесную послать,
Вы космосу задание дайте
Мечту скорее воплощать.

Международный день Космоса

С Днем космоса! Пусть вас он удивляет
Все время безграничностью своей.
И каждый пусть когда-нибудь слетает
К планете неизведанной своей!

Пусть звезды вам всегда сияют ярко,
Даря свободу, добрые мечты,
У космоса ведь много есть подарков
И много небывалой красоты!

Международный день Космоса

С днем космоса
Душевно поздравляем
Всех тех, кого так манит высота.
Вам искренне сегодня пожелаем —
Пускай не блекнет неба синева.

В загадке звезд
Вы разглядите тайну
Далеких, неизведанных планет.
Пускай вас солнце никогда не обжигает,
А дарит только нежный, теплый свет!

Международный день Космоса

Источник: pozdravok.ru

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