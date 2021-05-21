Прохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье
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Прохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье

8:08:435/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Из народных примет интересно, что 21 мая нельзя нарезать овощи, иначе будет плохой урожай на огороде. Наши предки не разрешали в этот день трясти постельное белье, взбивать подушки, в противном случае можно вытряхнуть семейное счастье.

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Сегодня, 21 мая 2021 года, восход Солнца ожидается в 5 часов 11 минут, закат - в 21 час 39 минут. Таким образом, продолжительность светового дня составит 16 часов 28 минут. Температура воздуха ночью всего лишь +2+4 градуса. Только к 12 часам незначительно потеплеет до 12 градусов тепла. Вечером 21 мая синоптики обещают 8 градусов выше ноля. Пока прохладно.

Осадков не ожидается, ветер в течение суток поменяет направление с северного на южный. Давление без изменений 755мм рт.ст. Магнитное поле незначительно возмущено, около 18 часов прогнозируется кратковременная магнитная буря.

21 мая день памяти Иоанна Богослова. Это один из 12 апостолов, учеников Христа, он единственный из всех апостолов умер своей смертью, дожив до глубокой старости. Сегодня грех тяжело трудиться, как и во всякий религиозный праздник нельзя пить алкоголь, ругаться. Из народных примет интересно, что 21 мая нельзя нарезать овощи, иначе будет плохой урожай на огороде. Наши предки не разрешали в этот день трясти постельное белье, взбивать подушки, в противном случае можно вытряхнуть семейное счастье. Считалось, что ночью 21 мая во сне может явиться умерший родственник и сказать что-то важное, направить вас на путь истинный.

Иоанн Богослов автор Евангелия от Иоанна и пяти книг Нового Завета. Сегодня крестьяне сеяли пшеницу, по этому поводу в богатых семьях пекли пироги, которые назывались обетными: ими угощали бедняков, путников и нищих. Старики специально выходили на дорогу и ждали - не пойдет ли мимо странник, чтобы с ним разделить пирог. Встреча на дороге с нищим считалась хорошей приметой, признаком того, что будет хороший урожай и сытая жизнь. Если никого не встретил, то пирог отдавали птицам, но сами не ели.
Именины 21 мая отмечают Адриан, Арсений, Иван, Никифор.

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