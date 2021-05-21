21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
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21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах

4:04:505/21/2021Фото: pixabay
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Сегодня можно поздравить с этим праздником тех, кто не отчаивается в поисках рабочего места!

День защиты от безработицы

Недавно ты стал безработным.
Ну что поделать? Не грусти.
Ищи настойчиво работу,
Тебе должно ведь повезти!
Будь счастлив, мы тебе желаем,
В твой праздник. Пусть твой тяжкий труд,
Упорство (мы о том мечтаем),
Тебе удачу принесут!

***

Пусть это и не праздник даже,
Мы все же пожелать хотим
Найти работу. Вместе скажем:
Желаем быть тебе таким,
Чтобы любой почел за счастье
Тебе работу предложить!
Друг безработный, все напасти
Желаю стойко пережить!

***

Без работы, как без рук,
Знают люди все вокруг!
Трудно нынче без работы,
Прибавляются заботы.
Только ты, друг, не грусти!
И обиду не расти!
С праздником мы поздравляем,
Найти работу пожелаем!

***

Ходишь хмуро-беззаботный...
С днем рожденья, безработный!
Нет в округе всей работ
Без проблем и без забот.
Ходишь ты сюда, туда —
Нет нигде, чтоб — без труда.
Даже там, где нужен труд,
Деньги месяцами ждут.
Недолга — вино и койка...
Фирму ты свою открой-ка:
Деньги сможешь дать друзьям,
Да и гресть лопатой сам!!!

***

Не беда, что безработный…
Все еще есть впереди,
Поздравляем с Днем Рождения!
С гордым видом по жизни иди
Обязательно все будет
И работа, и зарплата, и успех
Станешь точно классным боссом
Будешь руководить у всех!

Источник: pozdravik.ru

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