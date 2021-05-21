Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла

По данным Американского фонда предотвращения самоубийств, самоубийства занимают 10-е место среди причин смерти в США. Они также сообщают, что в результате самоубийства умирают 44 193 человека в год.
Это безумие, правда? Это 44 193 человека в год кончают жизнь самоубийством. Сколько людей мы вообще встречаем за год? Это тревожная мысль. И самое страшное - это то, на скольких людей действительно влияет самоубийство, пишет yourtango.com.
18 мая 2017 года американская рок-звезда Крис Корнелл покончил с собой. На момент смерти ему было 52 года.
20 июля 2017 года близкий друг Криса Корнелла и вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым.
Но многие упускают из виду тот факт, что Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в день своего 53-летия Криса Корнелла. Они оба открыто рассказывали о своей борьбе с наркотиками и алкоголем, и у обоих были семьи и дети.
Итак, что мы должны извлечь из этого? Нам нужно выучить предупреждающие знаки о самоубийстве, которые нужно искать, понимать поведение, от которого они исходят, и не поддерживать суицид так «тише, тише». Я отказываюсь быть частью проблемы. Я буду частью решения.
Вот предупреждающие знаки о самоубийстве и некоторые вещи, которые следует помнить о таких людях, как Крис Корнелл и Честер Беннингтон, которые склонны к суициду или находятся в депрессии
1. Злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем обычно широко распространено.Согласно данным Управления по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем (SAMHSA) в 2013 году, взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые употребляли запрещенные вещества в прошлом, с большей вероятностью имели серьезные мысли или предыдущие попытки самоубийства .
Также сообщалось, что 10,7 процента из тех, кто имел проблемы со злоупотреблением алкоголем в течение последнего года, с большей вероятностью сообщали о серьезных суицидальных мыслях. Кроме того, 19,4 процента людей, страдающих от злоупотребления запрещенными веществами, склонны сообщать о серьезных суицидальных мыслях.
Самоубийства и злоупотребление психоактивными веществами играют важную роль в суицидальных мыслях и поведении.
Так почему же мы продолжаем закрывать ресурсы для лечения злоупотребления психоактивными веществами из-за сокращения бюджета, когда эта услуга явно необходима?
2. Деньги не имеют отношения к счастью.Тот, кто верит, что за деньги можно купить счастье, явно не думал о самоубийстве.
Было так много знаменитостей со всеми деньгами, которые они могли себе представить, и этого было недостаточно, чтобы сохранить им жизнь.
Деньги не могут вылечить психическое заболевание или зависимость. Может быть, в идеальном мире так и было бы, но я живу не там. То, что психическое заболевание не диагностировано, не означает, что оно ненастоящее.
3. Недиагностированные состояния психического здоровья также являются факторами риска.Поначалу это действительно сложно распознать, особенно когда вы не видите никаких признаков депрессии , но нам нужно помнить об отношениях нашего любимого человека с алкоголем и другими веществами, потому что нам не все равно.
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, чтобы быть частью решения, а не игнорировать проблему.
Конечно, проще игнорировать проблему, как будто ее не существует . Чтобы что-то предпринять и внести свой вклад в улучшение ситуации, требуются работа и усилия, которые не все хотят прилагать.