Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла

4:29:115/21/2021,Бриттни ЛиндстромФото: TDC Photography И Mooinblack / Shutterstock
0

Было так много знаменитостей со всеми деньгами, которые они могли себе представить, и этого было недостаточно, чтобы сохранить им жизнь.

Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга

Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супругаСкончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна ПроценкоЕщё 826 новости

По данным Американского фонда предотвращения самоубийств, самоубийства занимают 10-е место среди причин смерти в США. Они также сообщают, что в результате самоубийства умирают 44 193 человека в год.

Это безумие, правда? Это 44 193 человека в год кончают жизнь самоубийством. Сколько людей мы вообще встречаем за год? Это тревожная мысль. И самое страшное - это то, на скольких людей действительно влияет самоубийство, пишет  yourtango.com.

18 мая 2017 года американская рок-звезда Крис Корнелл покончил с собой. На момент смерти ему было 52 года.

20 июля 2017 года близкий друг Криса Корнелла и вокалист Linkin Park  Честер Беннингтон был найден мертвым.

Но многие упускают из виду тот факт, что Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в день своего 53-летия Криса Корнелла. Они оба открыто рассказывали о своей борьбе с наркотиками и алкоголем, и у обоих были семьи и дети. 

Итак, что мы должны извлечь из этого? Нам нужно выучить предупреждающие знаки о самоубийстве, которые нужно искать, понимать поведение, от которого они исходят, и не поддерживать суицид так «тише, тише».  Я отказываюсь быть частью проблемы. Я буду частью решения.

Вот предупреждающие знаки о самоубийстве и некоторые вещи, которые следует помнить о таких людях, как Крис Корнелл и Честер Беннингтон, которые склонны к суициду или находятся в депрессии

1. Злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем обычно широко распространено.

Согласно данным Управления по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем (SAMHSA) в 2013 году, взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые употребляли запрещенные вещества в прошлом, с большей вероятностью имели серьезные мысли  или предыдущие попытки самоубийства .

Также сообщалось, что 10,7 процента из тех, кто имел проблемы со злоупотреблением алкоголем в течение последнего года, с большей вероятностью сообщали о серьезных суицидальных мыслях. Кроме того, 19,4 процента людей, страдающих от злоупотребления запрещенными веществами, склонны сообщать о серьезных суицидальных мыслях.

Самоубийства и злоупотребление психоактивными веществами играют важную роль в суицидальных мыслях и поведении.

Так почему же мы продолжаем закрывать ресурсы для лечения злоупотребления психоактивными веществами из-за сокращения бюджета, когда эта услуга явно необходима?

2. Деньги не имеют отношения к счастью.

Тот, кто верит, что за деньги можно купить счастье, явно не думал о самоубийстве.

Было так много знаменитостей со всеми деньгами, которые они могли себе представить, и этого было недостаточно, чтобы сохранить им жизнь.

Деньги не могут вылечить психическое заболевание или зависимость. Может быть, в идеальном мире так и было бы, но я живу не там. То, что психическое заболевание не диагностировано, не означает, что оно ненастоящее.

3. Недиагностированные состояния психического здоровья также являются факторами риска.

Поначалу это действительно сложно распознать, особенно когда вы не видите никаких признаков депрессии , но нам нужно помнить об отношениях нашего любимого человека с алкоголем и другими веществами, потому что нам не все равно.

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, чтобы быть частью решения, а не игнорировать проблему.

Конечно,  проще игнорировать проблему, как будто ее не существует . Чтобы что-то предпринять и внести свой вклад в улучшение ситуации, требуются работа и усилия, которые не все хотят прилагать.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
самоубийствопопулярностьсуицидпсихнаркотики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Предсказуемый конец?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    4:04:50 5/21/2021
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    3:30:59 5/21/2021
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
    3:01:06 5/21/2021
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
    Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга
    2:30:29 5/21/2021
    Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга
    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    2:10:58 5/21/2021
    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба
    1:30:24 5/21/2021
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба
    С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления
    1:02:06 5/21/2021
    С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления
    Чарующие открытки в День космоса от дизайнера на 21 мая и поздравления в прозе
    11:40:48 5/20/2021
    Чарующие открытки в День космоса от дизайнера на 21 мая и поздравления в прозе
    Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года
    11:20:07 5/20/2021
    Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года
    Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин
    11:10:23 5/20/2021
    Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин