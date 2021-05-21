Еще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
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Еще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов

5:35:045/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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"Не могу ничего есть, пропадает аппетит. Голова болит, тошнит. Хочется спать. Слабость во всем теле. Ходить даже сил нет",- пишет Ирина Ивановна.

солнце
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21 мая 2021 года геомагнитное поле Земли постепенно приходит в норму после многочисленных майских магнитных бурь. Напомним, что 12 мая была зафиксирована самая мощная за последние годы вспышка на Солнце, в результате чего в космос попало огромное количество заряженных частиц с фотосферы звезды. Атмосфера Земли была атакована мощным солнечным ветром, на нашей планете прошла серия мощных магнитных бурь.

21 мая отголоски магнитной бури продолжат воздействовать на здоровье людей. Состояние магнитного поля Земли в пятницу ожидается слабо возмущенным, малая магнитная буря прогнозируется ориентировочно на 18 часов, ближе к вечеру. Сила «качки» характеристик магнитосферы в течение дня составит 2-3 балла, в моменты удара магнитной бури сила колебаний ожидается 4 балла.

Кто из людей является метеопатом? Это жители нашей планеты, чутко реагирующие на изменения внешний природных условий. Это люди, перенесшие сложные операции и находящиеся на реабилитации. К метеопатам относятся дети и подростки, беременные женщины. Чувствительны к переменам и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Как воздействует магнитная буря на организм метеопатов?
При изменениях характеристик магнитосферы Земли у человека может наблюдаться:
- головная боль, переходящая в мигрень;
- острая сердечная боль;
- затруднения в дыхании;
- резкие скачки давления;
- боли в суставах и костях;
- нервный срыв и общая угнетенность нервной системы, приступы апатии, мысли о суициде.

Какие существуют методы, чтобы легче переживать магнитные бури метеозависимым людям:
- строгое соблюдение режима дня ;
- полноценный сон;
- исключение из рациона жирной, сладкой пищи, кофе, алкоголя;
- нормализация питания, предпочтение овощам и кашам;
- обильное питье свежей воды;
- прогулки на свежем воздухе;
- занятие физкультурой без сильных нагрузок на организм;
- оптимистический настрой и позитивный взгляд на окружающий мир.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Владимир Николаевич, 52 года:
- Очень сильно растет давление, не могу ничем сбить. Болит голова. Сложно управлять машиной, стараюсь ходить пешком. Кажется, что зрение падает.
Ирина Ивановна, 47 лет:
- Не могу ничего есть, пропадает аппетит. Голова болит, тошнит. Хочется спать. Слабость во всем теле. Ходить даже сил нет.
Ольга Петровна, 56 лет:
- Скачет давление, болит сердце. Пульс учащенный. Наблюдаюсь у кардиолога, боюсь инфаркта. Нагрузка сильная на сердце.

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магнитная буряметеопатыгеомагнитный шторм
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