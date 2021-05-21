С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах

Информации потоки,
Без проблем перевести,
Смогут наши полиглоты,
Ведь они ума полны.
С днем военного ребята,
Переводчикам – «Ура»,
Для начальства вы награда,
Для противника беда.
Будьте счастливы, здоровы,
Дорогие господа,
Пусть на новые погоды,
Намечается звезда.
Международное общение,
Без переводчика никак,
А если он еще военный,
От страха трусится наш враг.
Перевести детально шифры,
Шпиону развязать язык,
Способен тот, кто время жизни,
Потратил в изучение книг.
Всем переводчикам спасибо,
И с праздников вас господа,
Здоровья, бодрости и силы,
Желаю вам на праздник я.
С праздником военного переводчика,
Всех эрудитов армейских поздравляю.
Контрактникам и срочникам,
Высоких званий желаю.
Пусть этот день запомнится,
И радуется глаз,
Сегодня страна-матушка,
Чествует всех вас.
Военных переводчиков поздравим,
С официальным праздником друзья,
Мы каждого как личность уважаем,
Ведь армия для нас словно семья.
На языках общаетесь свободно,
И нет проблем вам текст перевести,
Любые языки и что угодно,
Вам не составят в деле сложности.
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru