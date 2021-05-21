С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах

6:45:585/21/2021Фото: 100cards
0

Ежегодно 21 мая в России отмечается День военного переводчика.

День военного переводчика

Информации потоки,
Без проблем перевести,
Смогут наши полиглоты,
Ведь они ума полны.
С днем военного ребята,
Переводчикам – «Ура»,
Для начальства вы награда,
Для противника беда.
Будьте счастливы, здоровы,
Дорогие господа,
Пусть на новые погоды,
Намечается звезда.

День военного переводчика

Международное общение,
Без переводчика никак,
А если он еще военный,
От страха трусится наш враг.
Перевести детально шифры,
Шпиону развязать язык,
Способен тот, кто время жизни,
Потратил в изучение книг.
Всем переводчикам спасибо,
И с праздников вас господа,
Здоровья, бодрости и силы,
Желаю вам на праздник я.

День военного переводчика

С праздником военного переводчика,
Всех эрудитов армейских поздравляю.
Контрактникам и срочникам,
Высоких званий желаю.
Пусть этот день запомнится,
И радуется глаз,
Сегодня страна-матушка,
Чествует всех вас.

День военного переводчика

Военных переводчиков поздравим,
С официальным праздником друзья,
Мы каждого как личность уважаем,
Ведь армия для нас словно семья.
На языках общаетесь свободно,
И нет проблем вам текст перевести,
Любые языки и что угодно,
Вам не составят в деле сложности.

День военного переводчика

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень военного переводчика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы владеете иностранным языком?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    6:45:58 5/21/2021
    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    БердскЕще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    5:35:04 5/21/2021
    Еще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    5:05:51 5/21/2021
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    4:29:11 5/21/2021
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    4:04:50 5/21/2021
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    3:30:59 5/21/2021
    Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
    3:01:06 5/21/2021
    Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
    Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга
    2:30:29 5/21/2021
    Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга
    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    2:10:58 5/21/2021
    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба
    1:30:24 5/21/2021
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба