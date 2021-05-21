Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 мая 2021 в России и мире

• Международный день чая (International Tea Day)
• День Тихоокеанского флота ВМФ РФ
• День музы и вдохновения
• Международный день Космоса (International Space Day)
• День полярника
• Всемирный день медитации (World Meditation Day)
• День защиты от безработицы
• День обмена талисманами
• Международный день виртуального помощника (International Virtual Assistants Day)
• День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей
• День военного переводчика
• День памяти преподобного Арсения Великого
• День работника БТИ (День инвентаризатора)
• Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) • День официального принятия Ислама Волжской Булгарией в Татарстане
• Всемирный день розы
• День пиццерийной вечеринки (National Pizza Party Day) - США
• День «Ешь больше фруктов и овощей» (National Eat More Fruits & Vegetables Day) - США
• День клубники со сливками (National Strawberries and Cream Day) - США
• День «На велосипеде на работу» (National Bike to Work Day) - США
• День восторженной вечеринки (Rapture Party Day) - США
• День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day, Waitstaff Day) - США
• День святых Константина и Елены - Болгария
• День «Мне нужен пластырь» (I Need a Patch for That Day) - США
• День борьбы с терроризмом (Anti-Terrorism Day) - Индия
• День борьбы с хулиганством (Pink Shirt Day) - Новая Зеландия
• День памяти жертв Кавказской войны (Circassian Day of Mourning) - Абхазия
• Каламбурный день О. Генри (O. Henry Pun-off Day) - США
• День работников культуры и искусства - Казахстан
• Праздник Предой - Болгария
• День памятки (National Memo Day) - США
• День автомобильных гонок «Наскар» (NASCAR Day) - США
• День основания Американского Красного Креста (American Red Cross Founder`s Day) - США
• День патриотов и военных - Венгрия
• День независимости - Черногория
• День открытия (Saint Helena Day) - Остров Святой Елены
• Праздник огнехождения (Пировассия, Анастенария) - Греция
• День военно-морского флота - Чили
• День транспортного обеспечения обороны (National Defense Transportation Day) - США
• Афро-колумбийский день (Afro-Colombian Day) - Колумбия
• День работников финансовой системы - ПМР
• День супругов - Корея
• Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана, Ивана
• Иван Пшеничник (Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу)
Важные события
1731 для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флотилия с главной базой в Охотске.
1837 началась первая в России шахматная партия по переписке.
1848 на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж» — крытая галерея с 64 торговыми помещениями.
1930 арест в Москве лидеров югославской коммунистической партии.
1947 постановление ЦК ВКП(б) о колхозном строительстве в Прибалтийских республиках.
1961 в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из–за рубежа (Польша — СССР).
1979 Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок–музыки, выступившей в СССР.
1993 кинорежиссёр Никита Михалков избран главой Российского фонда культуры.
1996 в Петербурге площадь между Российской академией наук и Санкт–Петербургским государственным университетом названа площадью Академика Сахарова в честь 75–й годовщины со дня его рождения.
2008 «День йода» в Санкт–Петербурге: по городу прокатывается волна слухов о якобы произошедшем на Ленинградской АЭС выбросе в атмосферу радиоактивных веществ. В аптеках Санкт–Петербурга раскуплен весь запас йодосодержащих препаратов.
Источник: my-calend kakoysegodnyaprazdnik