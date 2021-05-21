Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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21.05
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Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:325/21/2021Фото: Flickr
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В этот праздник почитают память апостола Иоанна Богослова, в народе Иван Долгий. Вторая часть названия происходит от того, что на Руси в этот день люди работали с восхода солнца до заката.

церковь
Сегодня пост, но можно рыбу

Православные праздники 21 мая

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских

Народные праздники


Иван Долгий

В этот праздник почитают память апостола Иоанна Богослова. Вторая часть названия происходит от того, что на Руси в этот день люди работали с восхода солнца до заката.

В этот день принято сеять пшеницу. Женщины пекут традиционные пироги из пшеничной муки. Однако, их не едят, а раздают бедным людям. Остатки бросают птицам. Этот ритуал совершают старшие женщины в семье.

Проливной дождь предвещает богатый урожай грибов летом.

Запрещено сегодня пить алкоголь, играть в карты, гадать, ворожить, заниматься магией.

Приметы


  • Радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, – к дождю, с противоположной – к прояснению погоды.
  • Цветки акации желтой запаха совершенно не издают – к засухе.
  • Много цветков у черемухи – к мокрому лету.
  • Радуга утром – к дождю, вечером – к хорошей погоде. Три радуги – к длительному ветру.
  • Если сегодня пошел дождь – урожай грибов будет богатым.

Источник: my-calend

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