Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 маяАпостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских
Народные праздники
Иван Долгий
В этот праздник почитают память апостола Иоанна Богослова. Вторая часть названия происходит от того, что на Руси в этот день люди работали с восхода солнца до заката.
В этот день принято сеять пшеницу. Женщины пекут традиционные пироги из пшеничной муки. Однако, их не едят, а раздают бедным людям. Остатки бросают птицам. Этот ритуал совершают старшие женщины в семье.
Проливной дождь предвещает богатый урожай грибов летом.
Запрещено сегодня пить алкоголь, играть в карты, гадать, ворожить, заниматься магией.
Приметы
- Радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, – к дождю, с противоположной – к прояснению погоды.
- Цветки акации желтой запаха совершенно не издают – к засухе.
- Много цветков у черемухи – к мокрому лету.
- Радуга утром – к дождю, вечером – к хорошей погоде. Три радуги – к длительному ветру.
- Если сегодня пошел дождь – урожай грибов будет богатым.
Источник: my-calend