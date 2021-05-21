С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления
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С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления

1:02:065/21/2021Фото: bipbap.ru
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Тихоокеанский флот – военная структура ВМФ РФ оперативно-стратегического назначения, которая обеспечивает безопасность территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

День Тихоокеанского флота

Мы поздравляем всех моряков,
Тихоокеанский храбрый флот!
Желаем, чтоб Вас не пугали шторма
И чтоб не кренилась Ваша корма,
В самом большом океане на свете,
Путь ваш пусть солнце и звезды осветят,
Пусть будет плавание легкой прогулкой,
Ну а волна просто спутницей гулкой.

День Тихоокеанского флота

Сегодня отмечает вся страна,
Российский день Тихоокеанского флота.
Не встретит праздник сухопутных преград,
Пройдет по городам, величественный парад.
Сегодня праздник мужества, почета.
С днем этим поздравляю, пью до дна.
Пусть не коснется жизни боль, угроза
И не пугает океанов глубина.

День Тихоокеанского флота

Под охраной океана и моря границы,
Пусть пока Россия спит, морякам не спится.
Тихоокеанский флот ты наша надежда,
Охраняешь воды наши, очень уж успешно.
С Днем Тихоокеанского флота России
Я вас, самых смелых, отважных ребят,
Поздравить спешу! В благодарность за силу
И мужество ваше фейерверки летят!

День Тихоокеанского флота

В Тихом океане флот расположился,
Что покой хранит соседних государств,
И чтоб каждый гражданин мог положиться –
Тихоокеанский флот героями богат.
Во флоте служат настоящие мужчины!
И их сегодня мы хотим поздравить!
Спасибо вам за то, что никого не подводили!
Спасибо, что всегда душой вы с нами!

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

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