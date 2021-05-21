Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая
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Поздравление для бармена в День официантов и официанток 21 мая

3:01:065/21/2021Фото: pixabay
0

Профессиональный праздник работников общепита - 21 мая День официантов и официанток.

День официантов и официанток

Ты стоишь всю ночь за баром,
Разливаешь и мешаешь,
Не пропал твой труд задаром,
Настроенье нам спасаешь.
Мы желаем в этот день,
Тебе побольше чаевых,
И клиенты чтоб тащились
От коктейльчиков твоих!

***

Есть профессии, которые не всем под силу,
Ловкость рук, улыбка, мирный нрав,
То смешать с ликёрчиком текилу,
То сказать клиенту: «Да ты прав».
Ох, нелегкая работка эта,
Мы желаем тебе много теплоты,
Чтоб клиенты были от зимы до лета,
Чтоб всегда любил свою работу ты!

***

Этот парень, что за стойкой стоит,
Он нравится каждой девчонке,
Притягивает как магнит,
И трудиться вечно, как пчелка.
В этот праздник желаем тебе,
Не растратить задора улыбки.
Побольше ярких дней в судьбе,
Чтоб на работе ни одной ошибки!

***

В этот день, есть лишний повод,
Сказать приятные желанья,
Бармен – это не просто должность,
А настоящее призванье.
Тебе, мой друг желаю счастья,
Чтобы клиенты были честны,
И чтобы еще много лет,
Тебе была работа интересной!

***

Наш бармен, ну словно маг,
Он на выдумку мастак,
В мгновенье ока вам в коктейли наливает,
Того, сего, чего и сам не знает.
Фейерверк сегодня разлетается,
Наш бармен от смеха заливается,
Праздник у него большой,
Выпьем за него и не по одной.

Источник: pozdravik.ru

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поздравленияпраздникиДень официантов и официанток
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