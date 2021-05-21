С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба

Ретроградный Сатурн будет возводить в квадрат непредсказуемый Уран, и хотя мы можем с трудом избежать таких вещей, как сбой в коммуникациях или стандартный сбой электроники, которым мы привыкли подвергаться бомбардировке ретроградным Меркурием, мы все же можем подготовиться к некоторым другим эффектам.
Ретроградный Сатурн имеет место в знаке зодиака Водолей, вступает в силу 23 мая и продлится до 10 октября.
Что это значит для нас? Что ж, хорошо, что его влияние на нас совершенно иное, чем то, к чему мы привыкли, когда у нас ретроградный Меркурий, пишет yourtango.com.
Чем хорош ретроградный Сатурн? Это время хорошо, чтобы получить серьезные о некоторых вещах в нашей жизни и погружение в обязательство, которое мы могли бы обычно пусть болтаются на ветру.
Что плохо - или я должен сказать, что может быть проблемой в этом ретроградном движении, так это то, что он вызовет глубокое чувство недоверия, что может привести к паранойе и недоумению.
Во время этого транзита всем нам лучше придерживаться плана, стараться не отвлекаться и поддерживать статус-кво.
И для определенных знаков именно этот ретроградный может принести откровения; Сатурн - большая загадочная планета, и его ретроградное воздействие на некоторых людей может открыть новую цель для некоторых людей.
Еще один примечательный атрибут состоит в том, что Сатурн - одна из великих планет-выравнивателей, что означает ... будьте осторожны, потому что во время ретроградного периода это время кармы ... и мы все знаем, что карма может быть настоящей бедой.
Судьба каких знаков зодиака откроется во время ретроградного Сатурна?
Три знака зодиака, судьба которых раскрывается во время ретроградного Сатурна 2021 года, с 23 мая по 10 октября:
Овен (21 марта - 19 апреля)Начиная с 23-го числа этого месяца - мая - вы можете обнаружить, что все, во что вы вкладываете свою энергию, кажется, никуда не денется, как если бы вы давили на невидимую силу, которая просто не сдвинется с места.
Как Овен, это вызовет у вас еще большее разочарование, которое подпитывает ваше желание еще сильнее добиваться того, чего вы хотите. Тем не менее, у вас может не получиться здесь никакого успеха, поскольку ретроградный Сатурн неистово говорит вам, чтобы вы сосредоточились на том, что вы уже начали; он просто не хочет, чтобы вы слишком увлекались вещами, которые вас отвлекают. Это умный урок неуклонности.
Как вы уже знаете, настойчивость будет работать на вас, потому что у вас есть таранное качество толкания и толкания, пока что-то не станет «вашим». Что ж, в следующие несколько месяцев вы увидите, что лучше использовать эту настойчивость для завершения проектов, чем для их начала.
Что станет для вас откровением, так это то, что вы на самом деле довольно хорошо умеете решать проблему и что вы гораздо более ориентированы на решение, чем вы могли подумать.
Ваше откровение об этом ретрограде будет связано с выносливостью и тем, как вы удивитесь, насколько хорошо вы на самом деле умеете придерживаться своей «вещи» и добиваться ее. Больше не отвлекайтесь!
Ваша судьба: вы чертовски хорошо справляетесь со своей работой.
Рак (21 июня - 22 июля)Начиная с 23 мая вы можете начать испытывать приступ меланхолии или печали. Вы не будете знать, что вас поразило, и да, конечно, вы можете с этим бороться, но это ретроградное движение может вызвать у вас эмоциональные чувства и чувство подавленности.
Что вас ждет с точки зрения откровения, так это то, что вы откроете для себя что-то из своего прошлого, что раньше не было в центре вашего внимания, а теперь это все, о чем вы можете думать - позволяя вам "назвать это'' и, таким образом, удалите это из своей жизни.
Другими словами, в течение следующих нескольких месяцев вы вспомните нечто болезненного характера - и признание этого события одновременно потрясет вас до глубины души - и подготовит вас к настоящему исцелению, которое должно наступить.
Сатурн уже достаточно проблематичен, даже если он не ретроградный, но об этом космическом событии не о чем беспокоиться; это просто «получить урок», и этот урок, вероятно, будет получен на собственном горьком опыте.
Тем не менее, вы узнаете и узнаете, что всплеск эмоций является планетарным влиянием, с которым вам нужно иметь дело. Положительным моментом является то, что вы победите это эмоциональное состояние, внимательно присмотревшись к нему, разбирая его и отдавая должное прошлому за уроки, которые оно вам преподнесло.
Если вы сделали что-то не так, вы разберетесь с этим эмоционально - это кармическая часть. В конечном итоге это изменит вашу судьбу; так сказать методом проб за ошибкой.
Скоро вы будете кататься со всеми изменениями, усвоив самые важные уроки о балансе и отпускании.
Козерог (22 декабря - 19 января)Подожди, друг - этот может быть ухабистым. Из всех знаков вы склонны цепляться за идею, что вы в своей власти только тогда, когда полностью контролируете практически все.
Вы никогда не принимали идею, что вы не можете контролировать каждый аспект своей жизни, и ретроградный Сатурн поставит ваш мир на уши.
И как бы банально это ни звучало, ваш главный урок - ваш момент «раскрытия судьбы» будет заключаться в том, как вы можете показать себе, что вам не только не нужно контролировать людей и события, но что вы просто не можете ... и это сильно ударит. Сатурн не похож на любую другую планету; это немного неумолимо, но это не значит, что он плохой учитель.
Это просто ... суровый учитель, но он играет честно. В течение следующих нескольких месяцев вы столкнетесь с конфликтами, на самом деле все лето должно быть чревато завалами и знаками остановки.
Уровень вашего разочарования будет расти и расти, пока вы не наткнетесь на тот разоблачающий момент, когда вы осознаете: «Святой дым, мне нужно отпустить это!»
Освобождение от контроля - вот что ударит вас в живот, но ох, какое освобождение вы внезапно почувствуете, когда поймете, что жизнь все еще продолжается, даже когда вы не полностью контролируете ситуацию.
Как твоя судьба раскроется? В идее, что вы вырастете, повзрослеете и, наконец, ощутите вкус мира; мир и умиротворение, которые достаются только человеку, который отказывается от желания контролировать результат.