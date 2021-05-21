Химия тела может предсказать тяжесть депрессии после смерти супруга

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Райса, показало, что воспаление тела после смерти супруга может предсказать будущую депрессию, пишет medicalxpress.com
«Воспаление и будущие депрессивные симптомы у недавно погибших супругов» будут опубликованы в июньском номере журнала «Психонейроэндокринология» за 2021 год . Ведущий автор исследования Лидия Ву, аспирант по психологии Райс, и Кристофер Фагундес, доцент кафедры психологии и главный исследователь лаборатории биоповеденческих механизмов, объясняющих различия (BMED) в Райс, возглавляли исследование. Исследовательская группа оценила 99 человек, потерявших супругов в течение 2-3 месяцев после исследования, по ряду факторов, включая физическое и психическое здоровье, за трехмесячный период.
«Предыдущие исследования уже связали воспаление тела с множеством проблем со здоровьем, включая рак, проблемы с памятью, проблемы с сердцем и депрессию» , - сказал Ву. «Нас интересовало, как системное воспаление влияет на психическое здоровье супругов после потери любимого человека. В частности, может ли воспаление помочь нам определить, кто будет испытывать клинические уровни депрессии в будущем?»
Исследователи обнаружили, что овдовевшие супруги, у которых был более высокий уровень воспаления тела сразу после потери своих партнеров, через три месяца демонстрировали более серьезные симптомы депрессии, чем у супругов с меньшим воспалением, особенно если они изначально не испытывали серьезной депрессии.
Фагундес сказал, что депрессия после смерти супруга - это нормально, и исследования показывают, что немедленное прохождение психотерапии может действительно повлиять на естественную способность людей справляться с ситуацией.
«Мы знаем, что большинство людей необычайно устойчивы», - сказал он.
Однако, когда депрессия сохраняется или возникает через шесть или более месяцев после смерти супруга, это может быть признаком необходимости клинического вмешательства, сказал Фагундес.
«До этого исследования было трудно определить, кто подвергался риску этого постоянно высокого уровня депрессии и горя до шестимесячной отметки», - сказал он. «Это исследование определяет потенциальный биомаркер, который может помочь нам предсказать, кто подвергается наибольшему риску долгосрочных последствий потери».
«Эта информация делает возможным раннее вмешательство», - сказал Ву. «Мы можем выявлять людей из группы риска, потерявших близких, и знакомить их с мероприятиями на раннем этапе для улучшения их психического здоровья».
Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, кто может подвергаться наибольшему риску.