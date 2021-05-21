Россиянам разрешат путешествовать по странам ЕС при одном условии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянам разрешат путешествовать по странам ЕС при одном условии

8:59:035/21/2021Фото: Wikimedia commons
0

Смягчение ограничений для въезда в ЕС может быть и для тех стран, у которых за две недели заражается не более 75 человек на 100 тысяч населения.

Евросоюз примет без ограничений вакцинированных туристов

Европейским советом обновлены рекомендации для въезда в страны ЕС туристам из иностранных государств в условиях коронавируса. Не меньше, чем за две недели желающим посетить европейские государства требуется сделать прививку от коронавируса.

Чтобы не сдавать ПЦР-тест и не отбывать карантин, туристам достаточно вакцинироваться одним из препаратов, разрешенных к использованию в ЕС. Решение о включении в список одобренных вакцин принимает ВОЗ и ЕМА. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) допускает прививки, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. ВОЗ включил еще и китайский препарат от Sinopharm.

Российских вакцин «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» нет среди одобренных ЕМА и ВОЗ. Смягчение ограничений для въезда в ЕС может быть и для тех стран, у которых за две недели заражается не более 75 человек на 100 тысяч населения. Также может быть и резкое ограничение на въезд для граждан тех государств, у которых резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

С 10 мая вакцинированных туристов из Европы и других стран, в том числе и России пускают на Кипр без ограничений.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививка вакцинаразрешение на въезд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы получили прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    21 мая - День Тихоокеанского флота: замечательные открытки на 290 годовщину и поздравления
    8:40:07 5/21/2021
    21 мая - День Тихоокеанского флота: замечательные открытки на 290 годовщину и поздравления
    "Московский шелк" новой коллекции Чапурина оценили Алсу, Валерия, Орбакайте 18 мая
    8:35:49 5/21/2021
    "Московский шелк" новой коллекции Чапурина оценили Алсу, Валерия, Орбакайте 18 мая
    Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:32 5/21/2021
    Какой сегодня церковный праздник 21 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    БердскПрохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье
    8:08:43 5/21/2021
    Прохладно и без осадков будет 21 мая 2021 в Бердске: не упустите сегодня семейное счастье
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 мая 2021 в России и мире
    7:40:16 5/21/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 мая 2021 в России и мире
    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    6:45:58 5/21/2021
    С Днем военного переводчика 21 мая: чудесные картинки и милые поздравления в стихах
    БердскЕще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    5:35:04 5/21/2021
    Еще одна сильная магнитная буря 21 мая 2021 после мощной вспышки на Солнце: Какие симптомы вызовет геомагнитный шторм у метеопатов
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    5:05:51 5/21/2021
    На Международный день Космоса 21 мая: захватывающие открытки и короткие поздравления
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    4:29:11 5/21/2021
    Печальная правда о самоубийствах Честера Беннингтона и Криса Корнелла
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах
    4:04:50 5/21/2021
    21 мая - День защиты от безработицы: короткие поздравления в стихах