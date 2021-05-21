Россиянам разрешат путешествовать по странам ЕС при одном условии

Европейским советом обновлены рекомендации для въезда в страны ЕС туристам из иностранных государств в условиях коронавируса. Не меньше, чем за две недели желающим посетить европейские государства требуется сделать прививку от коронавируса.
Чтобы не сдавать ПЦР-тест и не отбывать карантин, туристам достаточно вакцинироваться одним из препаратов, разрешенных к использованию в ЕС. Решение о включении в список одобренных вакцин принимает ВОЗ и ЕМА. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) допускает прививки, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. ВОЗ включил еще и китайский препарат от Sinopharm.
Российских вакцин «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» нет среди одобренных ЕМА и ВОЗ. Смягчение ограничений для въезда в ЕС может быть и для тех стран, у которых за две недели заражается не более 75 человек на 100 тысяч населения. Также может быть и резкое ограничение на въезд для граждан тех государств, у которых резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.
С 10 мая вакцинированных туристов из Европы и других стран, в том числе и России пускают на Кипр без ограничений.