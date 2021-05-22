"Они просто убили моих детей": Массово расстреляли собак в селе под Бердском. Есть погибшие и раненые

В селе Лебедевка Искитимского района разгорается настоящая война: из огнестрельного оружия расстреливают хозяйских собак. Зоозащитники бьют тревогу, местные жители опасаются, что "снайпер" может попасть и в людей.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница Лебедевки Вероника (имя изменено - прим. ред.), погибших питомцев она увидела, когда вернулась домой. Женщина является зоозащитницей. Дома у нее живут несколько собак, брошенных людьми. Обычно при возвращении хозяйки животные радуются ее приходу, но в этот раз, 20 мая, знакомый лай Вероника не услышала.
- Собаки у меня обитают в вольерах. Я побежала к животным и увидела этот ужас. Трех собак расстреляли в упор дробью. На веранде у меня были еще две собаки. Куска окна не было. Видимо, для того, чтобы просунуть туда ружье. В стекле - пулевое отверстие. Одна собака на веранде тяжело ранена в голову. Ее состояние крайне тяжелое. Шансы у нее минимальные. Сейчас она в клинике в Новосибирске, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" жительница Лебедевки Вероника сегодня, 22 мая.
Как выяснилось, Вероника предполагает, кто может быть причастен к убийству "братьев меньших". По словам хозяйки псов, год назад ей поступали угрозы. Об этом она рассказала полиции. Отметим, что питомцы не выходили за территорию своего дома.
- Преступник просто залез на территорию частного дома. Дом у меня огорожен высоким двухметровым забором. Год назад мне угрожали физической расправой. Просто сказали открытым текстом, чтобы я искала себе место на кладбище. Сказали, что не будет здесь ни меня, ни дома, ни вольеров. Просто не нравилось то, что здесь живут собаки. Был момент, когда для моих животных рабочие возводили будки, и собаки лаяли на чужих людей. Видимо, это не понравилось,- сказала Вероника.
Вероника отступать не намерена. По данному факту она обратиться в прокуратуру.
- Потому что эти собаки - мои дети. Они убили моих детей просто, - со слезами произнесла пострадавшая.
Также хозяйка собак сообщила, что псов расстреляли не только у нее. По словам Вероники, подобное случилось и у ее односельчанки. Сейчас собаку другой жительницы Лебедевки госпитализируют с огнестрелом в клинику для животных. Связаться с ней "Курьер. Среда. Бердск" пока не удалось.
Инцидент в управлении МВД по Новосибирской области прокомментировали следующим образом:
- По данному факту обнаружения трупов собак проводится проверка, - сообщил оперативный дежурный.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.