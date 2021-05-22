Запрещено ли посещать кладбище на 22 мая в праздник святителя Николая Чудотворца?

22 мая в православных храмах отмечается праздник святителя Николая Чудотворца, а именно день перенесения его мощей в горд Бари из города Миры, где он изначально был похоронен.
Через 700 лет после похорон святителя над этим городом нависла угроза от турок завоевателей. Жители города очень переживали за свою святыню, поскольку веками к этому месту стекались паломники.
Останки Николая Чудотворца были замурованы в пол в храме. Тревогу первыми забили итальянские торговцы - купцы, часто перевозившие свои товары морем. А поскольку святитель Николай им покровительствовал и они именно к нему молились с просьбами о помощи, то он и начали поднимать вопрос о перевозке мощей святителя Николая в более безопасное место.
Из города Бари и города Венеции в очередной раз торговцы выехали за крупной партией товара в Антиохию. На обратном пути оба корабля вознамерились прийти в Миры за останками святителя. Такие действия были выгодны обоим кораблям, так как нахождения святыни в своем городе приносило им и прибыль, которую могли обеспечить паломники со всего света, желающие поклониться мощам святителя.
Оба корабля сильно торопились, потому что каждый хотел забрать мощи первым. Но первыми в Миры прибыли барийские моряки. Они высадились на берег, пришли к храму, где хранились останки Никлая Чудотворца. Монахи, которые ничего не подозревали о планах купцов, сами показали им место в храме, где хранилась их святыня. купцы предложили монахам денег, но те отказались. Купцы их связали, разломили плиту над гробом Николая Чудотворца и обомлели - гроб с останками святого был доверху наполнен благоухающим миро.
Не рискнули купцы просто так забирать останки. Отслужили службу как умели, аккуратно достали останки святителя, бережно завернули в одежды и отнесли на корабль. На утро были освобождены монахи местными жителями. Случилось это 22 мая.
В этот день все, кто желает помянуть своих родных, могут делать это беспрепятственно, а также нет запрета на посещение кладбищ. Все запреты, которые длились вплоть до Радоницы, уже сняты. Поэтому можно в храме помолиться за усопших и посетить место захоронения.