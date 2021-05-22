Доходы Собчак в 2020 году выросли на 27 млн рублей и превысили 200 млн
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Доходы Собчак в 2020 году выросли на 27 млн рублей и превысили 200 млн

3:18:455/22/2021Фото: Wikimedia Commons
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Телеведущая попала в декларацию супруга - Константина Богомолова, который руководит бюджетной организацией и обязан предоставлять сведения о доходах и имуществе, в том числе членов своей семьи.

Доходы Собчак за 2020 годы выросли, несмотря на пандемию

Телеведущая Ксения Собчак смогла заработать в 2020 году больше, чем в предыдущем, несмотря на то, что у всех публичных людей заметно снизился уровень доходов из-за отмены мероприятий в коронавирусный год.

После того, как декларация Константина Богомолова появилась на сайте департамента культуры Москвы, стало ясно, какие средства принесла в семью его супруга Ксения Собчак. В 2020 году доход телеведущей составил 212,7 млн рублей, что на 26,9 млн больше, чем в 2019 году. В ее собственности находятся три земельных участка, жилой дом, три квартиры и семь нежилых помещений.

В то же время у Константина Богомолова, который является руководителем бюджетной организации, задекларирован доход за 2020 год в размере 17,9 млн рублей (19,1 млн — в 2019-м), также у него есть две квартиры.

Департамент культуры с 2018 года не публикует сведения о доходах Никиты Михалкова. По последним данным, у режиссера в 2017 году было в собственности 86 земельных участков, 6 жилых домов, 6 апартаментов, дача, квартира, 11 нежилых помещений, 5 машино-мест, автомобиль, вертолет и трактор. За 2017 год режиссер задекларировал 529 млн рублей, пишет РБК.

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