Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая

22 мая верующие отмечают праздник своего самого любимого святого - Николая Чудотворца. Его каждый четверг почитают в храмах и особо дважды в году - 22 мая и 19 декабря.
Святитель Николай прожил очень долгую и благочестивую жизнь и за это время очень многим помог. Он никогда не проходил мимо нуждающегося, не оказав ему помощь.
Так и после его смерти благие дела продолжаются - на многие молитвы и просьбы, произнесенные от чистого сердца, святитель Николай всегда отвечает. Он помогает во многих жизненных ситуациях и люди обращаются к нему с самыми разными молитвами.
Молитва об исцелении
Молитва о детях и внуках
Молитва о замужестве
Молитва об исполнении желания