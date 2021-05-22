Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая

4:20:065/22/2021
0

Святитель Николай прожил очень долгую и благочестивую жизнь и за это время очень многим помог. Он никогда не проходил мимо нуждающегося, не оказав ему помощь.

открытка
Николай чудотворец никому не отказывает в просьбах

22 мая верующие отмечают праздник своего самого любимого святого - Николая Чудотворца. Его каждый четверг почитают в храмах и особо дважды в году - 22 мая и 19 декабря.

Святитель Николай прожил очень долгую и благочестивую жизнь и за это время очень многим помог. Он никогда не проходил мимо нуждающегося, не оказав ему помощь.

Так и после его смерти благие дела продолжаются - на многие молитвы и просьбы, произнесенные от чистого сердца, святитель Николай всегда отвечает. Он помогает во многих жизненных ситуациях и люди обращаются к нему с самыми разными молитвами.

Молитва об исцелении


Молитва о детях и внуках


Молитва о замужестве


Молитва об исполнении желания


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвапраздникиНиколай Чудотворец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    4:20:06 5/22/2021
    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    4:02:27 5/22/2021
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
    3:40:27 5/22/2021
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
    Запрещено ли посещать кладбище на 22 мая в праздник святителя Николая Чудотворца?
    3:20:22 5/22/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 22 мая в праздник святителя Николая Чудотворца?
    Доходы Собчак в 2020 году выросли на 27 млн рублей и превысили 200 млн
    3:18:45 5/22/2021
    Доходы Собчак в 2020 году выросли на 27 млн рублей и превысили 200 млн
    БердскЯ увидел ее глаза и влюбился: сотрудник Ростехнадзора Сергей и менеджер Анна сыграли свадьбу 21 мая в Бердске
    2:46:16 5/22/2021
    Я увидел ее глаза и влюбился: сотрудник Ростехнадзора Сергей и менеджер Анна сыграли свадьбу 21 мая в Бердске
    Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но поставил условия
    2:31:31 5/22/2021
    Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но поставил условия
    Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2021 года
    2:20:52 5/22/2021
    Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2021 года
    БердскПремии лучшим школьникам даст мэр Бердска: Кто достоин и сколько денег заплатят
    2:13:08 5/22/2021
    Премии лучшим школьникам даст мэр Бердска: Кто достоин и сколько денег заплатят
    Мертвым нашли пропавшего без вести 44-летнего новосибирца: Приятель задушил и спрятал труп во дворе
    1:49:29 5/22/2021
    Мертвым нашли пропавшего без вести 44-летнего новосибирца: Приятель задушил и спрятал труп во дворе