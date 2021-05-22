Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени

В субботу, 22 мая, сборная России проведет второй матч на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет сборная Великобритании. Начало матча — в 16:15 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Чемпионат мира по хоккею-2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Белоруссии, передает "Чемпионат".
В первом матч сборная России играла с чехами и все время выходила вперед в счете, хоть и позволяла потом его сравнивать, последнее слово осталось за Григоренко.
Великобритания — слабейшая команда этой группы. Ей точно грозил бы вылет, но в этом году никто не покинет высший дивизион. Главной новостью перед ЧМ для британцев стала история с главным тренером, который отказался ехать на турнир из-за того, что долго не видел свою семью, пишет sportmail.ru.
Два года назад на чемпионате мира Великобритания пропустила 41 шайбу в 7 матчах, но удивительным образом заняла предпоследнее место в группе: была сенсационная победа над Францией. В этот раз разгромов британцам тоже не избежать. В БК Winline на победу России с форой — 6,5 дают коэффициент 1,79.