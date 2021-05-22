Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
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Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер

3:40:275/22/2021
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За последние 24 часа в регионе выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии достигло на субботу 42 676, в том числе подхватили инфекцию 2642 детей.

кабинет, люди
С начала пандемии коронавируса в НСО было выявлено свыше 42 тыс. случаев

Оперативный штаб опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. По официальной информации, за последние сутки на 22 мая от коронавируса в регионе скончались еще пять человек. Таким образом, всего в Новосибирской области скончался 1841 с подтвержденным диагнозом.

Среди умерших за прошедшие сутки — мужчины  67 лет, 75 лет и женщины в возрасте 67 лет, 74 года, 88 лет, уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии достигло на субботу 42 676, в том числе подхватили инфекцию 2642 детей.

Всего в стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1260 пациентов. На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 55 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 тяжелых пациентов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 21 мая в Новосибирской области 279 698 человек вакцинировались против коронавируса первым компонентом, полный курс завершили 208 896 человек.

В регионе открыто 95 прививочных пунктов, и 87 бригад занимаются вакцинацией трудовых коллективов, выезжая на предприятия и в организации.

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