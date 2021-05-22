Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер

Оперативный штаб опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. По официальной информации, за последние сутки на 22 мая от коронавируса в регионе скончались еще пять человек. Таким образом, всего в Новосибирской области скончался 1841 с подтвержденным диагнозом.
Среди умерших за прошедшие сутки — мужчины 67 лет, 75 лет и женщины в возрасте 67 лет, 74 года, 88 лет, уточнили в оперштабе.
За последние 24 часа выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии достигло на субботу 42 676, в том числе подхватили инфекцию 2642 детей.
Всего в стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1260 пациентов. На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 55 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 тяжелых пациентов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 21 мая в Новосибирской области 279 698 человек вакцинировались против коронавируса первым компонентом, полный курс завершили 208 896 человек.
В регионе открыто 95 прививочных пунктов, и 87 бригад занимаются вакцинацией трудовых коллективов, выезжая на предприятия и в организации.