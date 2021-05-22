Троица в 2021 году какого числа?

Один из самых важных и главных праздников для православных является Троица. Это последний праздник в череде пасхальных торжеств. Церковь считает этот праздник датой своего основания.
В этом году этот большой двунадесятый праздник будет отмечаться 20 июня.
В этот день на апостолов спустился с небес Дух Святой, который наделил их новыми способностями. Например, разговаривать на иностранных языках. Только так христианство начало распространяться по земле.
Благодаря именно этому факту церковь Пятидесятницу считает своим праздником. Именно с этого дня христианство стало распространяться по всей земле.
В храмах в этот день идут праздничные богослужения. Священники облачаются в красивые зеленые одежды, а храмы украшаются летней зеленью- цветами и веточками березы.
В этот день не принято ходить на кладбище, поскольку накануне праздника проводится Вселенская Троицкая родительская суббота. Почести усопшим и молитвы за них делаются именно в родительскую субботу. На Троицу никто не посещает могилы на кладбище.
Поста в Троицу нет, поэтому дома собирается праздничный стол из вкусных блюд.
Люди готовятся к празднику заблаговременно, дома наводится чистота, во дворе и хозпостройках тоже. Многие у этому дню заново выбеливают стены. Стараются завершить огородные работы до Троицы, чтобы в праздник не выполнять никакую тяжелую работу. Но это не значит, что церковь запрещает работать. Больше времени нужно уделить Богу, это да, но если у вас есть срочные дела, которые нельзя отложить - их моно делать, особенно если их выполнение приносит вам радость.