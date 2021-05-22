Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". И тут же этим воспользовались мошенники, рассылая "письма счастья" пользователям, сообщая, что отныне мессенджер для них станет платным. Аферисты по большей части "давят" на пенсионеров, предлагая им переслать смс определенного содержания десяти абонентам. И каждое сообщение стоит 0,01 евро.
Информация о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель мессенджера.
"Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", - заявил собеседник.
По его словам, нескольких месяцев специалисты работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию об обновлении. И большинство людей приняли его. Но те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая, утверждает представитель мессенджера.
"Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели", - добавил он.
Он считает, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook, а сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием.