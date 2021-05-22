Купец Горохов стал историческим брендом Бердска: Новые факты из его жизни обнаружил городской музей

Бердский историко-художественный музей 26 мая проведет круглый стол «Владимир Горохов: один из многих или исторический бренд Бердска?». На круглом столе будет представлена новая информация о жизни Владимира Горохова, полученная в ходе недавней командировки сотрудника музея в Иркутск. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" директор музея Марина Пащенко, участникам предложат высказать свою точку зрения о месте и значимости личности Горохова в истории Бердска, о важности сохранения и популяризации памяти о купце первой гильдии, которого считают родоначальником бердского предпринимательства.
Исследованием жизни и деятельности Владимира Горохова бердский историко-художественный музей занимается со времени своего основания. Обнаружение в 2008 году могилы купца Горохова на территории старого Бердска и перезахоронения останков вызвало активный интерес к этой исторической личности не только у музейщиков, но и у многих бердчан. Интерес, который не утихает и сегодня.
Купец Горохов становиться главным героем различных проектов - от школьных до монументальных. Хотя их обоснованность порой вызывает вопросы. Во многом это объясняется отсутствием достоверного и доступного источника информации, которым могла бы стать музейная экспозиция, посвященная теме старого Бердска – самой востребованной темы у посетителей музей. Возможны и другие формы сохранения и популяризации данной темы. Но действительно ли купец Горохов является знаковой фигурой, заслуживающей такого пристального внимания? Или он лишь один из многих…
Как рассказала Марина Пащенко, в 2021 году в ходе музейных исследований были обнаружены новые факты биографии Горохова, и вновь огромный всплеск интереса, а значит, есть повод еще раз собраться вместе и обменяться мнениями - «Владимир Горохов: один из многих или исторический бренд Бердска».
Участникам круглого стола предлагают вспомнить, что мы знаем о Горохове, в том числе по материалам из музейный фонд, связанный с его личностью - документы, предметы, воспоминания, а также по результатам музейных исследований: факты и легенды, в также просмотреть фильм о нем. Может ли имя Горохова и места в Бердске, связанные с ним, стать частью культурного туризма? Еще одна тема круглого стола, который пройдет в Бердском историко-художественном музее 26 мая в 18.00.