Как ухаживать за подзимыми посевами моркови и других корнеплодов в мае?
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23.05
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Как ухаживать за подзимыми посевами моркови и других корнеплодов в мае?

5:20:235/23/2021Фото: pixabay
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Семена, которые посеяли поздней осенью, набухают во время зимних оттепелей и получается, что они закаляются при пониженной температуре.

Такие ростки лучше выдерживают заморозки весной, они легче используют почвенную влагу и питательные элементы

Для получения урожая ранней весной, некоторые культуры можно высевать поздней осенью под снег. Так можно садить морковь, редиску, некоторые виды листовых салатов и пастернак, а также лук и чеснок.

Почему удобно сеять под зиму?

Прежде всего это экономия времени весной для получения урожая раньше. Растения становятся более невосприимчивы к болезням и разного вида вредителям. Также при посадке в конце осени, не возникает трудностей с подходящей погодой. Если весной из-за засухи влага из почвы может быстро испариться, то осенью таких сложностей нет из-за частых осадков в виде дождей и первого снега.

Семена, которые посеяли поздней осенью, набухают во время зимних оттепелей и получается, что они закаляются при пониженной температуре. Закаленные ростки лучше выдерживают весенние заморозки, а их корневая система получается более мощной, они без труда находят для себя нужную влагу и питательные вещества.

Правильный уход за подзимними посевами в мае

Посевы можно присыпать торфом, чтобы не образовывался наст на земле, и прикрыть укрывным материалом. Если в начале весны посевы укрыть пузырчатым полиэтиленом, то урожай можно получить намного раньше обычного.

Ближе к маю, когда температура воздуха становится по настоящему теплой и не ждут похолодания, укрытие можно снять. Как только появляются первые всходы, почву нужно подрыхлить и полить теплой водой с добавлением в нее мочевины из расчета 1 ч.л. на ведро воды.

При подзимнем посеве моркови, по весне, когда начнет таять снег, уберите его остатки, а также лапник с грядок. Для ее лучшего прорастания, накройте укрывным материалом. После всходов - снимите, тогда они будут быстрее расти.

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