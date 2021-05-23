Как ухаживать за подзимыми посевами моркови и других корнеплодов в мае?

Для получения урожая ранней весной, некоторые культуры можно высевать поздней осенью под снег. Так можно садить морковь, редиску, некоторые виды листовых салатов и пастернак, а также лук и чеснок.
Почему удобно сеять под зиму?
Прежде всего это экономия времени весной для получения урожая раньше. Растения становятся более невосприимчивы к болезням и разного вида вредителям. Также при посадке в конце осени, не возникает трудностей с подходящей погодой. Если весной из-за засухи влага из почвы может быстро испариться, то осенью таких сложностей нет из-за частых осадков в виде дождей и первого снега.
Семена, которые посеяли поздней осенью, набухают во время зимних оттепелей и получается, что они закаляются при пониженной температуре. Закаленные ростки лучше выдерживают весенние заморозки, а их корневая система получается более мощной, они без труда находят для себя нужную влагу и питательные вещества.
Правильный уход за подзимними посевами в мае
Посевы можно присыпать торфом, чтобы не образовывался наст на земле, и прикрыть укрывным материалом. Если в начале весны посевы укрыть пузырчатым полиэтиленом, то урожай можно получить намного раньше обычного.
Ближе к маю, когда температура воздуха становится по настоящему теплой и не ждут похолодания, укрытие можно снять. Как только появляются первые всходы, почву нужно подрыхлить и полить теплой водой с добавлением в нее мочевины из расчета 1 ч.л. на ведро воды.
При подзимнем посеве моркови, по весне, когда начнет таять снег, уберите его остатки, а также лапник с грядок. Для ее лучшего прорастания, накройте укрывным материалом. После всходов - снимите, тогда они будут быстрее расти.