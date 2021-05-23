Когда будет следующий большой пост-2021 у мусульман? Что можно кушать между постами

Пост является одним из обязательных элементов веры. Считается, что соблюдение поста помогает человеку приблизиться к Богу. Верующий при помощи воздержания увеличивает свое благочестие. Пост очищает душу и тело, укрепляет веру и помогает понять обделенных людей, прививая сочувствие к голодающим.
В мусульманском мире существует шесть видов поста. Каждый из них предполагает свое время ограничения и правила воздержания. Посты бывают добровольные и относятся к числу тех видов ограничений, к соблюдению которых приводит мусульман сунна.
Также есть предписанный. Такой пост в обязательном порядке держится в Рамадан. Если какие то дни поста были пропущены, мусульманин обязан выдержать их в другие дни.
Необходимый – если мусульманин держал добровольный пост и нарушил его, его полагается возместить.
Пост, который желательно выдержать – проводится 9-го или 10-го Мухаррама и в 10-ый или 11-ый день того же месяца.
Нежелательный – этот пост мусульмане держат только в какой-то из трех последних дней недели, либо в четверг и пятницу.
Наказуемый – пост в праздники, когда он запрещен. Это день Уразы или в праздник Курбан-байрам. В эти большие праздники пост запрещен. В них нельзя возмещать пропущенные дни поста.
Считается, что самый долгий и серьезный из всех постов — Рамадан. Минувший пост проходил с 13 апреля по 12 мая, и воздержание продлилось ровно 30 дней, после чего наступил праздник Ид аль-Фитр, или День разговения.
В 2021 году следующий постный день у мусульман будет 19 июля на день Арафата — это девятый день зуль-хиджи, который наступает примерно через 70 дней после окончания месяца Рамадан. В день стояния на горе Арафа паломники, совершающие хадж, приходят в долину Арафат, находящуюся в шести милях от Мекки. Здесь они выполняют самую главную часть предписанных обязанностей хаджа – пребывание в Арафате.
Когда у постящихся наступает время снятия всех ограничений, важно не сразу возвращаться к привычному рациону, а делать это постепенно. Необходимо постепенно прийти к балансу в употреблении пищи.
Сразу после окончания поста лучше питаться дробно, отдавая предпочтение кисломолочным продуктам, овощным бульонам, нежирному мясу, фруктам и орехам. А также нужно пить как можно больше воды.
Питаясь каждые два — три часа, вы помогаете желудку распределить нагрузку и легко усвоить пищу организмом.