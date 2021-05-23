Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе

Сегодня знаменательный день — День славянской культуры и письменности. Этот праздник объединяет все славянские народы, ведь для всех нас славянская культура является родной. Благодаря возникновению письменности, мы можем прикоснуться к истокам нашего культурного наследия. Давайте беречь и почитать то, что передали нам наши предки, поддерживать и возрождать забытые традиции, гордиться тем, что мы — славяне!
Поздравляю с Днём славянской письменности и культуры, с праздником просвещения и образования. Когда-то всё начиналось с простой азбуки, и дошло до великих масштабов развития науки и появления различных направлений культуры. Так пусть и дальше славянская просвещённость развивается, пусть наш человек получает надлежащие знания и духовные ценности, пусть в каждом из нас проявляется интеллигентный и культурный человек.
Поздравляю с Днём славянской письменности и культуры. Желаю грамотной речи, чистого правописания, бессмертия традиций и поверий наших предков, единства и крепкой дружбы всех славян, которых объединяют чудесные песни и стихи, одни источники культуры и общие корни развития и становления.
С Днем славянской письменности и культуры поздравляю весь славянский народ и хочу пожелать помнить свои корни, интересоваться культурой и чтить письменность, а еще беречь традиции и ценить наше культурное наследие!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru