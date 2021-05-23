Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе

4:40:475/23/2021
0

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

День славянской письменности и культуры

Сегодня знаменательный день — День славянской культуры и письменности. Этот праздник объединяет все славянские народы, ведь для всех нас славянская культура является родной. Благодаря возникновению письменности, мы можем прикоснуться к истокам нашего культурного наследия. Давайте беречь и почитать то, что передали нам наши предки, поддерживать и возрождать забытые традиции, гордиться тем, что мы — славяне!

День славянской письменности и культуры

Поздравляю с Днём славянской письменности и культуры, с праздником просвещения и образования. Когда-то всё начиналось с простой азбуки, и дошло до великих масштабов развития науки и появления различных направлений культуры. Так пусть и дальше славянская просвещённость развивается, пусть наш человек получает надлежащие знания и духовные ценности, пусть в каждом из нас проявляется интеллигентный и культурный человек.

День славянской письменности и культуры

Поздравляю с Днём славянской письменности и культуры. Желаю грамотной речи, чистого правописания, бессмертия традиций и поверий наших предков, единства и крепкой дружбы всех славян, которых объединяют чудесные песни и стихи, одни источники культуры и общие корни развития и становления.

День славянской письменности и культуры

С Днем славянской письменности и культуры поздравляю весь славянский народ и хочу пожелать помнить свои корни, интересоваться культурой и чтить письменность, а еще беречь традиции и ценить наше культурное наследие!

День славянской письменности и культуры

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравлениядень славянской письменностипраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

100cards

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе
    4:40:47 5/23/2021
    Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе
    БердскУкравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск
    4:29:00 5/23/2021
    Укравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск
    Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня
    4:20:32 5/23/2021
    Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня
    14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»
    4:12:14 5/23/2021
    14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»
    Автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД хотят в России
    3:48:31 5/23/2021
    Автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД хотят в России
    Бердск«Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска
    3:28:25 5/23/2021
    «Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска
    С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов
    3:20:27 5/23/2021
    С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов
    Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь
    3:06:48 5/23/2021
    Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь
    БердскМэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне
    2:52:29 5/23/2021
    Мэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне
    Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин
    2:34:27 5/23/2021
    Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин