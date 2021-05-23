Кто выиграл Евровидение-2021: Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman на русском языке

В Роттердаме 22 мая состоялся финал «Евровидения» — победу одержала итальянская рок-группа Maneskin, а российская исполнительница Манижа заняла девятое место. В прошлом году конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Сейчас тоже не обошлось без ковидных последствий, например, перед концертом зрителям пришлось сдавать тесты на COVID-19, а группа музыкантов из Исландии выступила по записи из-за положительного результата теста одного из членов коллектива.
В финале выступили исполнители из 26 стран, которых выбрали в ходе двух полуфиналов, прошедших 18 и 20 мая. Согласно правилам конкурса, от участия в полуфинале освободили представителя Нидерландов (как победителя прошлого конкурса) и музыкантов еще пяти стран-основателей «Евровидения» — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
Чтобы попасть на финал музыкального конкурса, зрители должны были предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 24 часа до начала мероприятия. Еще один тест нужно будет сделать спустя пять дней после конкурса. Тест сдавали и участники конкурса, также им рекомендовали пройти карантин за пять дней до прилета в Нидерланды.
Пропуск «Евровидения» в 2020 году сказался и на выборе музыкантов, представляющих каждую из стран-участниц. Часть из исполнителей, выбранных в 2020 году, поменяли на других. Так произошло и с российской исполнительницей Манижей — изначально 65-е «Евровидение» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, но она отказалась участвовать в отборе для конкурса в 2021 году.
Еще до объявления победителей конкурса фаворитами международных букмекерских контор стали рок-группа Maneskin, представляющая Италию, Барбара Прави из Франции, Дестини Чукуньере из Мальты, украинская группа Go-A и швейцарский певец Джон Мухарремай, выступающий под псевдонимом Gjon's Tears.
По итогам голосования, в котором участвовали жюри и зрители, группа Maneskin набрала 524 балла, Барбара Прави — 499 баллов, Gjon's Tears — 432 балла.
Несмотря на ожидания, представительница Мальты заняла только седьмое место, получив 255 баллов.
Четвертое место досталось исландскому коллективу Dadi og Gagnamagnid, выступление которого транслировали в записи.
Пятое место заняли украинские исполнители, а шестое — финская рок-группа Blind Channel.
В конце конкурса Maneskin по традиции повторно исполнили свою композицию Zitti E Buoni («Сидите и не высовывайтесь»).
Манижа представила Россию на «Евровидении» с песней Russian Woman, посвященной проблеме стереотипов о положении и обязанностях женщины. Она исполнила ее на русском языке и заняла 9-е место. Во время выступления за спиной певицы транслировалось видео женщин, которые пели вместе с ней. Среди участниц видео — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и журналистка DOXA Алла Гутникова.
Представителя России на конкурсе выбрали по результатам зрительском голосовании на «Первом канале» еще в марте. После победы певицы в голосовании текст песни Манижи раскритиковали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".