На Всемирный день видеоигр геймерские поздравления на 24 мая

Поздравляю с левл апом нового года. Пусть не запутаешься ты в жизненных кнопках, чтобы все уровни судьбы ты проходил с блеском. Пусть в жизни все так же удается, как в игре, чтобы всегда тебе показывало, что миссия пройдена, а ты являешься победителем.
***
Ты игрок премиум класса,
Геймер просто превосходный,
Выполняешь ты прекрасно
Из локаций переходы.
Пожелаю провиденья,
Интернет летал чтоб пулей,
И огромное везенье
Пусть твоей игрою рулит!
***
С этой датой поздравляю,
Геймер славный, боевой,
Пусть везет в игре и в жизни,
Будет путь достойным твой.
Уровни берутся быстро,
Ждут победы впереди,
За мечтой своей без страха
Ты уверенно иди.
***
Геймер, золотой игрок,
Будь немыслимо везучим,
Всех чтоб обыграть ты мог
И забрать приз самый лучший!
Пусть успех, как лучший друг,
Всюду рядышком шагает,
На соперников испуг
Фарт твой мощный нагоняет!
***
Всех на свете побеждать,
В играх, в жизни достижений,
Никогда не унывать,
Вперед мчаться без сомнений.
Пусть всегда везет во всем,
Лицом удача повернулась,
Ну а если вдруг рандом,
Улыбка чтобы губ коснулась.
Источник: pozdravok.ru