На Всемирный день видеоигр геймерские поздравления на 24 мая
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На Всемирный день видеоигр геймерские поздравления на 24 мая

6:40:255/24/2021Фото: pixabay.com
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Это день презентации первой игровой консоли, которую можно было использовать дома, подключаясь к телевизору.

Всемирный день видеоигр

Поздравляю с левл апом нового года. Пусть не запутаешься ты в жизненных кнопках, чтобы все уровни судьбы ты проходил с блеском. Пусть в жизни все так же удается, как в игре, чтобы всегда тебе показывало, что миссия пройдена, а ты являешься победителем.

***

Ты игрок премиум класса,
Геймер просто превосходный,
Выполняешь ты прекрасно
Из локаций переходы.

Пожелаю провиденья,
Интернет летал чтоб пулей,
И огромное везенье
Пусть твоей игрою рулит!

***

С этой датой поздравляю,
Геймер славный, боевой,
Пусть везет в игре и в жизни,
Будет путь достойным твой.

Уровни берутся быстро,
Ждут победы впереди,
За мечтой своей без страха
Ты уверенно иди.

***

Геймер, золотой игрок,
Будь немыслимо везучим,
Всех чтоб обыграть ты мог
И забрать приз самый лучший!

Пусть успех, как лучший друг,
Всюду рядышком шагает,
На соперников испуг
Фарт твой мощный нагоняет!

***

Всех на свете побеждать,
В играх, в жизни достижений,
Никогда не унывать,
Вперед мчаться без сомнений.

Пусть всегда везет во всем,
Лицом удача повернулась,
Ну а если вдруг рандом,
Улыбка чтобы губ коснулась.

Источник: pozdravok.ru

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поздравленияпраздникидень видеоигр
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