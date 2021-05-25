Желтеют листья у чеснока – чем подкормить?
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Желтеют листья у чеснока – чем подкормить?

3:00:355/25/2021Фото: pixabay.com
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Кроме того, действенный способ - посадить между рядами посадок чеснока, календулу.

Чаще всего причиной засухи верхушек листьев чеснока, являют вредители

Нередко огородники, при посадке и уходе за растениями, сталкиваются с пожелтением их листьев. Многих это настораживает, поскольку желтый цвет у листьев, которые должны быть зелеными говорит о засухе или каких-либо болезнях растений.

Чаще всего причиной засухи верхушек листьев чеснока, являют вредители. В частности, луковая муха и табачный луковый трипс. Это мелкие незаметные вредители, которые питаются соком растений. Для предотвращения и исправления нанесенного ущерба вредителями, существует ряд мер, которых нужно придерживаться.

Таким образом, можно полить лук раствором поваренной соли, а когда перо достигает 8 см, стараться не попадать на перо. Также проводится опудривание против мухи, которая во время полета над растением откладывает яйца. Для этого используется отпугивающее средство: 200 г древесной золы, 1 ч ложка табачной пыли и молотого перца на 1 кв м. После опудривания почву нужно немного подрыхлить.

В случае сбора зараженного чеснока, необходимо провести оздоровление в горячей воде: при температуре 40 градусов, чеснок погружают на 10-15 минут, при 45 градусов - на 5 – 6 минут.

А перед посадкой, можно в пять литров воды развести 5 столовых ложек поваренной соли и опустить зубчики чеснока в раствор перед. Кроме того, действенный способ - посадить между рядами посадок чеснока, календулу.

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