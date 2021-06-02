"Собачий концлагерь": 77 чихуахуа держала в двух комнатах взаперти заводчица. Зоозащитники спасли умирающих собак

Волонтеры смогли спасти 77 чихуахуа-мини из дома, в котором не было условий для содержания такого числа собак, пусть и очень маленьких.
В двух комнатах дома на улице Тамбовской города Новосибирска собаки находились постоянно одни, хозяйка приезжала раз в день для того чтобы налить воды и насыпать корма.
«Плодилка» - так называют хозяйку волонтеры за то, что она разводила собак для продажи и не пыталась им создать достойных условий. Состояние собак крайне запущенное — рваные раны, отсутствие зубов, прокусанные уши — следствие того, что собаки находились одни и выживали как могли.
«Кормила она их кормом для лабрадоров, как малыши его ели — непонятно. Такое скопление собак в одном помещении приводило к частым дракам, сильные грызли слабых»,— написали волонтеры в группе animal_nsk в социальной сети Instagram.
Зоозащитники начали принимать меры к спасению животных сразу, как узнали о существовании собачьего концлагеря. Заводчица 50 чихуахуа отдала легко, так как их состояние было уже далеко не продажным, за остальных 27 пришлось повоевать.
«Трудный был бой, но адский дом на Тамбовской теперь пуст»,— говорят волонтёры.
Маленькие животные требуют лечения и хорошего ухода. Также для собак будут искать новых любящих хозяев.