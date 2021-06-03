Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года, чтобы не навлечь несчастья Люба ви
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Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года, чтобы не навлечь несчастья Люба ви

3:30:056/3/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Самая короткая ночь в году – настоящее событие в народном понимании. Славяне веками праздновали Купалу, окунаясь в водоёмы, зажигая костры и разыскивая цветок папоротника.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

Начиная с зимнего равноденствия, день становится всё длиннее. Через полгода наступает летнее солнцестояние – самый долгий день в году. В XXI веке солнцестояния выпадают на 20 июня, если год високосный, и на 21 июня, если обычный. Соответственно в 2021 году событие попадает на понедельник 21 июня.

Где «стоит» Солнце?
Астрономически явление означает, что Солнце заняло самую северную точку над орбитой земного вращения. Самый длинный день в Северном полушарии – это самый короткий день в Южном, и наоборот.
Технически, длительность дня зависит от широты, где находится регион. Чем он севернее – тем дольше день. Например, для жителей Воркуты Солнце вообще не зайдёт. Их солнцестояние совпадает с полярным днём, который в 2021 продлится с 30 мая до 14 июля.
Для Москвы и Новосибирска световой день продлится примерно одинаковое время. В столице это 17 часов 33 минуты, а в сибирском регионе – 17 часов 22 минуты. Для сравнения, жители Сочи, лежащего в южных широтах, будут наблюдать световой день 15 часов 26 минут.

Как празднуют?
Самая короткая ночь в году – настоящее событие в народном понимании. Славяне веками праздновали Купалу, окунаясь в водоёмы, зажигая костры и разыскивая цветок папоротника. Православие, воцарившееся на Руси в XI веке, постаралось изжить языческие праздники, заменив их церковными. Полностью уничтожить народную память не вышло, и празднование Купалы смешалось с рождеством Иоанна Крестителя.
Костры Святого Иоанна зажигают католики-португальцы. В Швеции празднуют Мидсоммар, устанавливая шест обещаний, похожий на славянские шесты с колёсами наверху. У жителей Финдяндии близок к солнцестоянию официальный праздника Юханнус. Торжество посвящено Иоанну Крестителю, в этот день принято ходить в баню, жечь костёр и украшать жилище ветками.
Современные виккане, сторонники религии ведьм, празднуют солнцестояние, как одно из главных событий Колеса года. Праздник носит название Лита, оно соответствует месяцу кельтского календаря. Отмечают событие в лесах: ночью жгут костры, а утром встречают рассвет и прославляют солнечных божеств человечества.

Чего делать нельзя?
В день солнцестояния нельзя надевать чёрную одежду, иначе жизнь даст повод для траура. Хорошо ходить в жёлтом, оранжевом, красном или в светлых тонах.
Запрещено показывать на Солнце пальцем, чтобы не оскорбить божеств. По возможности не стоит поворачиваться спиной к светилу.
Солнце несёт свет и саму жизнь, чтобы напитаться его энергией хорошо есть растительную пищу, каши, яйца. От «умертвлённых» продуктов в виде мяса или рыбы лучше воздержаться.
Нельзя в солнцестояние поднимать монетки с земли. Состав их металлов не чистый, а сплавленный. Это может добавить в жизнь энергетического мусора, противоположного золотой энергии Солнца.

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