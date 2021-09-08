За маршруткой №19 идут километр по дороге жители Бердска: Возмущенные пассажиры хотят другого перевозчика

В Бердске возникла проблема с общественным транспортом. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября обратился местный житель Владимир Мигунов. Бердчанин рассказал, что маршрутка №19 очень редко ходит, дескать, у частного перевозчика мало машин. Жители Нового поселка с остановки «БАМ» вынуждены целый километр идти до шоссе. А администрация, по словам бердчанина, не решает проблему с прошлого года.
— Добраться до Бердска проблема самая настоящая. Я сам езжу на работу на автобусе №9. Но знаю тех, кто на 19-й маршрутке. Почему администрация не решает проблему с маршрутом №19? Люди по часу стоят и ждут транспорт. Уже не смешно, особенно зимой, а ведь среди пассажиров и пенсионеры есть, и дети. И все молчат. Можно же решить проблему? Можно. Так почему уже больше года люди идут с остановки"БАМ" до шоссе, а это около километра, — возмущается Владимир Мигунов.
Он предложил решить проблему кардинально: отдать маршрут другому перевозчику.
— На маршруте осталось пару «лохмутов». Если частное лицо, являющее пассажироперевозчиком не способно решить данную проблему, так отдайте другому, надёжном перевозчику. Нужно же как-то это решать?! - говорит бердчанин.
«Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время попытается узнать: по какой причине сократили микроавтобусы на 19-м маршруте, будет ли городская власть рассматривать вариант передачи маршрута другому перевозчику. Подробности - в ближайшее время.